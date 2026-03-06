Carlos Vela se convierte en inversionista del LAFC

Carlos Vela seguirá siendo parte del LAFC, pero ahora como inversionista en el club donde pasó siete temporadas.

Vela entra en la inversión del LAFC, junto a dos empresarios, tras la salida de dos inversores, según informó Sportico.

El acuerdo, pactado en 2025, le permite a los nuevos accionistas adquirir el 6% del equipo, valorado $1,250 millones de dólares, uno de los precios más altos jamás vistos en una venta de acciones de la MLS.

Las identidades de los otros dos empresarios junto con Carlos Vela son desconocidas, aunque se conoce que uno es un empresario coreano y un empresario mexicano.

La MLS sigue creciendo y con ella el valor de los equipos. La franquicia promedio en la liga de 30 equipos vale $767 millones, según el cálculo de Sportico.

El LAFC está segundo en la lista de los equipos con un valor más alto con $1,400 millones de dólares. El club de Los Ángeles ocupó el puesto número en las últimas tres ediciones, pero el Inter Miami de Lionel Messi pasó al número uno con un valor de $1,450 millones de dólares.

Carlos Vela y su historia con el LAFC

Carlos Vela es uno de los más grandes jugadores que ha pasado por el club de Los Ángeles, que se fundó en 2014.

El mexicano pasó siete temporadas, con 189 partidos, 93 goles y 54 asistencias. Además se quedó con el premio MVP (Jugador Más Valioso) en la temporada 2018-2019.

Coronó su legado en el LAFC con el título de la MLS Cup en la temporada 2021-2022, el primero de la historia de la franquicia angelina.

El delantero se retiró en 2025, pero guió al estrellato un equipo que ya ha contado con grandes estrellas como Gareth Bale, Hugo Lloris, Giorgio Chiellini y tiene ahora a Heung Min Son.

