Acuerdo con empresa brasileña modifica nombre del nuevo estadio del Inter Miami

El anuncio de que el nuevo hogar del Inter Miami llevará el nombre de Nu Stadium constituye un momento central en la historia reciente del club.

La alianza sellada con la fintech brasileña Nu coincide con una etapa de mayor visibilidad internacional y una estrategia comercial que impulsa la presencia del equipo en el ámbito cultural y económico de Miami.

La sede, situada en el corazón del desarrollo urbanístico Miami Freedom Park, será inaugurada el 4 de abril de 2026. Con una capacidad para 26.700 espectadores, el estadio albergará partidos de la Major League Soccer, así como conciertos, eventos corporativos y actividades comunitarias. Esta diversidad de usos busca integrar deporte, entretenimiento y espacios públicos en un solo complejo.

Alianza con empresa brasileña

El acuerdo multianual entre Inter Miami y la compañía fundada por David Vélez responde a intereses complementarios. Para Nu, que ya cuenta con más de 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, la alianza representa su llegada al mercado de Estados Unidos luego de obtener autorización bancaria federal en 2025.

Con una inversión de $500 millones de dólares destinada al crecimiento en el sector financiero estadounidense y un saldo de ingresos superior a $11,500 millones de dólares en 2024, la fintech busca consolidar su posición global en servicios digitales.

Desde la perspectiva del club, la llegada de Nu como socio principal acompaña una estrategia de expansión comercial que se intensificó con la incorporación de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El propietario gerente, Jorge Mas, explicó: “Nu es exactamente el socio que buscábamos, impulsado por la misma mentalidad disruptiva y ambición global que definen a Inter Miami”.

La sinergia apunta a la asociación entre tecnología financiera y fútbol en el contexto multicultural de Miami.

Otros beneficios

El Nu Stadium será la sede de los encuentros del Inter Miami. Dentro del complejo funcionará el Nu Club, un salón premium para setecientas setenta personas que permitirá a los invitados observar a los jugadores a través de un túnel de cristal antes de su ingreso al campo.

Asimismo, la Nu Plaza operará como un centro comunitario equipado con una pantalla gigante y áreas de descanso, orientado a convertirse en lugar de reunión tanto en días de partido como en la vida cotidiana de la ciudad.

El convenio prevé además la exhibición del logo de Nu en la parte trasera de la camiseta de Inter Miami, una de las más vendidas del fútbol mundial, a partir de agosto de 2026. Esta acción aumenta la visibilidad de la marca en un mercado deportivo competitivo y de alcance global.

