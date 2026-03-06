Crean campaña en GoFundMe para apoyar a reportera hispana detenida por ICE en Tennessee

Una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe busca apoyar a la periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez, reportera del medio en español Nashville Noticias, quien permanece detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

La iniciativa la comenzó su esposo, Alejandro Medina, con el objetivo de cubrir gastos legales y enfrentar el proceso migratorio. Según explicó en la página de la campaña, Rodríguez fue arrestada el miércoles 4 de marzo por agentes migratorios.

“Mi esposa, Estefany Rodríguez Florez, fue arrestada por ICE esta mañana, miércoles 4 de marzo. Aunque esta situación no tiene sentido para nosotros, en este momento estamos haciendo todo lo posible para que pueda salir en libertad lo más pronto posible y resolver esto lo antes posible”, escribió.

En el mensaje publicado en GoFundMe, Medina también describió el impacto personal y familiar de la detención. “Estefany es una mujer increíble, profundamente dedicada tanto a su trabajo como a su familia. En su trabajo como reportera de Nashville Noticias, trabaja incansablemente para informar y servir a la comunidad con pasión”, señaló.

Además de su labor periodística, resaltó el compromiso social de su esposa.

“Más allá de su labor como periodista, siempre busca maneras de ayudar a los demás, ya sea apoyando a familias necesitadas, regalando comida o compartiendo regalos con quienes lo necesitan”, agregó.

“Como mamá y esposa, es la bendición más grande de nuestras vidas. Es amorosa, atenta y el corazón de nuestro hogar. Si alguien desea donar, lo agradecemos profundamente. Pero más que nada, les pedimos sus oraciones, para que Dios nos guíe en este momento tan difícil y permita que Estefany regrese pronto a casa”, expresó.

De acuerdo con información publicada por la agencia Associated Press, Rodríguez fue detenida durante una parada de tráfico mientras se encontraba con su esposo en un vehículo identificado con el logotipo de Nashville Noticias. Posteriormente fue trasladada a un centro de detención de ICE.

En respuesta a una solicitud de información enviada por El Diario de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la periodista violó las condiciones de su visa de turista y permanecerá detenida mientras avanza su proceso migratorio.

“El 4 de marzo, ICE arrestó a Estefany Rodríguez Florez, una extranjera ilegal de Colombia. Ingresó a Estados Unidos el 10 de marzo de 2021 con una visa de turista que le exigía salir del país antes del 9 de septiembre de 2021. En violación de las leyes de nuestra nación, nunca se fue”, señaló la agencia.

Pese a la respuesta oficial, el DHS no contestó a la pregunta de El Diario de Nueva York sobre el lugar exacto donde Rodríguez permanece detenida. Sin embargo, este medio pudo confirmar que la periodista se encuentra en el Etowah County Detention Center, en la ciudad de Gadsden, Alabama.

Sus abogados solicitaron su liberación inmediata ante un tribunal federal en Nashville y argumentaron que los agentes no presentaron una orden judicial en el momento del arresto. Sin embargo, en un documento judicial posterior, ICE sostuvo que el lunes anterior se había emitido una orden válida y afirmó que su detención “no viola ninguna ley ni reglamento”.

Rodríguez ingresó legalmente a Estados Unidos y ha vivido en el país durante cinco años, según los registros judiciales citados por AP. Cuenta con un permiso de trabajo vigente y ha solicitado asilo político, además de un estatus legal a través de su esposo, ciudadano estadounidense.

La periodista se incorporó a Nashville Noticias en 2022, donde ha cubierto temas sociales, de salud, familia, seguridad e inmigración. En un comunicado citado por AP, el medio señaló que Rodríguez “necesita reunirse con su pequeña hija y su esposo para continuar su proceso legal dentro del marco permitido por la ley”.

