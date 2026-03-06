ICE detiene a periodista latina en Nashville y esposo acusa que esta desaparecida

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a la periodista Estefany Rodríguez, de origen colombiano, en Nashvile, Tennessee, y su esposo afirma que está “desaparecida”, pues la información de su localización en prisión migratoria no aparece en el sistema.

“No sabemos dónde está”, me dijo su esposo Alejandro al periodista Pablo Manaríquez, experto en inmigración.

El último reporte que se tiene es que podría estar en un centro de detención en Alabama, luego del arresto el miércoles, cuando ICE la detuvo frente al gimnasio al que acudía, cerca de Murfreesboro Pike, en el sur de Nashville.

Se reporta que ella tenía un auto identificado claramente como “prensa”, cuando agentes sin identificación y enmascarados –un común denominador en las operaciones migratorias– la detuvieron.

Free Press condenó a las autoridades de inmigración por el arresto de la periodista Rodríguez, quien había solicitado asilo y estaba en proceso de obtener la ciudadanía, debido a que su esposo es ciudadano estadounidense.

Rodríguez huyó de Colombia en 2021 tras recibir amenazas por su cobertura sobre grupos armados, llegó a Estados Unidos con una visa de turista y solicitó asilo político.

Sus abogados han presentado una petición de emergencia ante un tribunal federal solicitando un recurso de ‘habeas corpus’, que una revisión inmediata de la legalidad de su detención, tal como ha ocurrido con otros casos de personas detenidas sin justificación aparente por ICE.

“El ataque de ICE contra Rodríguez constituye una violación de sus derechos amparados por la Primera Enmienda como periodista y del derecho del público a estar informado sobre temas importantes de actualidad”, indicó Free Press.

Rodríguez había criticado al gobierno del presidente Donald Trump, agregó la organización, pero “no está claro si el ICE la persiguió por su discurso u otra cobertura”.

Nora Benavidez, abogada principal de Free Press, calificó la detención de Rodríguez como un accción para “aterrorizar a periodistas independientes”.

“El gobierno de Trump ataca constantemente nuestras voces más vulnerables para lograr precisamente eso”, acusó.

La organización recordó que ICE deportó al periodista Mario Guevara por filmar una protesta en Doraville, Georgia. Él mismo documentó su arresto.

Además se recordó que el Departamento de Justicia presentó cargos de conspiración criminal contra Don Lemon y Georgia Fort por cubrir una protesta en una iglesia en Minnesota.

“[ICE] detuvo a estudiantes indefinidamente por defender los derechos de los palestinos; incluso ha presionado a importantes medios de comunicación corporativos para que cedan ante la agenda política extremista de Trump”, indicó Benavidez. “Hemos analizado cientos de ataques del gobierno de Trump diseñados para socavar los derechos de la Primera Enmienda”.

La abogada indicó que Rodríguez es el caso más reciente de una peridista última “atrapada en esta campaña de censura” por parte del gobierno federal.

“Debe ser liberada de inmediato”, indicó.

Rodríguez ha colaborado con medios como Univisión en Nashville.

Se pidió una postura oficial al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero todavía no se tiene respuesta.

