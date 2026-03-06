Dillon Brooks, estrella de los Phoenix Suns, arrestado por presunta conducción bajo efectos del alcohol

Dillon Brooks, alero de los Phoenix Suns que actualmente está recuperándose de una fractura en la mano izquierda, fue detenido este viernes por la policía en Scottsdale (Arizona) por conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Tras producirse su arresto alrededor de las 2 de la madrugada, TMZ confirmó que el alero de los Suns fue puesto en libertad poco más de una hora después de ser detenido, cerca de las 3:20 horas.

Respecto a la detención del jugador, los Phoenix Suns han asegurado estar “al tanto de la situación”, aunque por otro lado han “declinado” dar más información al respecto.

Brooks, de 30 años y reconocido como uno de los mayores ‘villanos’ de la NBA, se ha convertido en una de las referencias de los Phoenix Suns esta temporada tanto en defensa como en ataque.

🚨 EXCLUSIVE: Phoenix Suns' Dillon Brooks was arrested for DUI in Scottsdale.



Details: https://t.co/7T3hlRFggy pic.twitter.com/WZ6yyaAEUR — TMZ (@TMZ) March 6, 2026

Actualmente lesionado

De hecho, antes de fracturarse la mano el pasado 21 de febrero ante los Orlando Magic, el ex de Memphis Grizzlies y Houston Rockets estaba promediando sus mejores registros en anotación (20,9 puntos por noche) desde que está en la liga.

Actualmente, los Suns están asentados en la séptima plaza del Oeste, a dos partidos de la barrera que separa el acceso directo a los Playoffs de jugar el play-in.

Desde la lesión de Brooks, Phoenix ha acumulado un récord de 2-3 sin su alero titular, quien se ha consolidado como escudero de lujo para Devin Booker. Afortunadamente para los Suns, se espera que Dillon Brooks regrese a la acción antes de finalizar la temporada regular.

