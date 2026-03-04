Knicks derrotan a Raptors y consigue quinta victoria en últimos 6 partidos

Los New York Knicks reafirmaron su dominio sobre los Toronto Raptors al imponerse 111-95 la noche del miércoles, consolidando su quinta victoria en los últimos seis partidos.

Además, el conjunto neoyorquino amplía a 12 la racha consecutiva de triunfos frente a la franquicia canadiense.

La última vez que Toronto venció a Nueva York fue el 22 de enero de 2023. Desde entonces, el conjunto neoyorquino ha impuesto condiciones en esta rivalidad de la División Atlántico.

Brunson y Towns lideran a unos Knicks en ascenso

Jalen Brunson fue el motor ofensivo con 26 puntos y 10 asistencias, manejando el ritmo del partido con solvencia. Por su parte, Karl-Anthony Towns aportó 21 unidades y 12 rebotes, dominando la pintura en ambos costados.

Con marca de 40-22, los Knicks se convirtieron en el tercer equipo de la Conferencia Este en alcanzar las 40 victorias, junto a Detroit y Boston, consolidándose en la pelea por los primeros puestos rumbo a los playoffs.

El aporte colectivo también fue clave: OG Anunoby sumó 15 puntos ante su exequipo, mientras que Landry Shamet y Josh Hart añadieron 12 cada uno, y Mikal Bridges colaboró con 11.

Raptors no sostienen el ritmo pese a gran noche de Ingram

Toronto, que perdió su cuarto partido consecutivo en casa y cayó a 4-10 ante rivales divisionales, tuvo en Brandon Ingram a su figura con 31 puntos. El alero anotó 16 en el primer cuarto, uno más que el resto de sus compañeros combinados en ese tramo.

RJ Barrett agregó 20 unidades, mientras que Scottie Barnes terminó con 14 e Immanuel Quickley firmó un doble-doble de 13 puntos y 12 asistencias.

Los Raptors comenzaron encendidos desde la línea de tres, encestando sus primeros tres intentos, pero luego se desplomaron con un 5 de 25 en triples el resto del encuentro. Aunque llegaron a liderar 25-15 en el primer cuarto, se fueron al descanso abajo 68-58 tras perder intensidad defensiva.

Toronto cayó por vigesimocuarta vez en la temporada cuando permite 110 puntos o más, un dato que evidencia sus problemas estructurales defensivos.

