Nikola Jokic prende pelea ante Oklahoma tras recibir golpe de Lu Dort

Nikola Jokic protagonizó un fuerte altercado tras recibir un contacto de Lu Dort en la derrota 121-117 de Denver Nuggets ante Oklahoma City.

El incidente ocurrió en el último cuarto, cuando Dort cometió una falta sobre Jokic con una combinación de choque de cadera y zancadilla. El pívot serbio reaccionó de inmediato y encaró al escolta canadiense, lo que desató un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.

Los árbitros sancionaron faltas técnicas compensadas a Jokic y a Jaylin Williams, mientras que Dort recibió una Flagrante tipo 2, que conlleva expulsión automática.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.



Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

Dort, reconocido por su intensidad defensiva y elegido la temporada pasada en el primer equipo All-Defensive, ha construido una reputación de juego físico al límite del reglamento.

Jokic explota tras una noche de contacto constante

La tensión venía escalando desde el inicio. El propio Jokic admitió que su reacción fue producto de la acumulación de golpes.

“Es un movimiento innecesario y una reacción necesaria”, afirmó el serbio. “No deberían existir esas cosas en una cancha de baloncesto”.

El entrenador interino de Denver, David Adelman, respaldó a su estrella y aseguró que Jokic suele recibir contacto constante lejos del aro sin obtener las faltas correspondientes, en parte por su imponente físico.

“Estaba reaccionando a lo que le estaban haciendo. No es alguien que se vaya a esconder. Es competitivo”, declaró Adelman.

El encuentro estuvo cargado de roces desde el salto inicial. Shai Gilgeous-Alexander recibió una falta técnica en los primeros minutos tras lanzar el balón hacia Jokic, quien previamente había hecho contacto alto con su antebrazo una vez detenida la jugada. Los árbitros consideraron que esa acción del serbio no fue antideportiva.

Además, el banquillo de Denver fue castigado con una técnica en el tercer cuarto y los empujones y el intercambio verbal fueron constantes.

El entrenador del Thunder, Mark Daigneault, aseguró que acepta la expulsión de Dort siempre que el criterio se mantenga uniforme en el futuro.

