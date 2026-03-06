Gobierno de Trump dice que no puede reembolsar $166,000 millones en aranceles declarados ilegales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó este viernes a un juez que no puede cumplir con la orden de devolver el dinero recaudado por los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, los cuales el Tribunal Supremo declaró ilegales.

El director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la CBP, Brandon Lord, explicó en un escrito dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que la agencia no puede acatar la resolución del 4 de marzo, que ordena el reembolso de los aranceles.

Lord extendió esta posición a la orden del 5 de marzo en el caso Atmus, que buscaba liquidar todas las operaciones de importación, tanto las aún no liquidadas como las ya procesadas pero no definitivas, sin aplicar los aranceles de emergencia impuestos por Trump.

El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo invalidó los aranceles por considerar que Trump excedió sus poderes al aplicarlos mediante la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977.

La mayoría del Alto Tribunal determinó que el mandatario no podía usar esta ley en tiempos de paz, fundamento con el que justificó su guerra comercial.

Tras el fallo, el Tribunal de Comercio Internacional ordenó que los aranceles basados en la ley no se aplicaran en los procesos abiertos y abrió la posibilidad de devolución para los casos ya cobrados.

Según la CBP, los aranceles recaudados ascienden a aproximadamente $166,000 millones de dólares, con alrededor de 20.1 millones de operaciones de importación aún no liquidadas a fecha del 4 de marzo.

El escrito de la CBP se presentó antes de que el juez Richard Eaton iniciara la audiencia sobre la devolución de los aranceles en Nueva York, un proceso que podría definir cómo se manejarán los pagos y reembolsos pendientes.

