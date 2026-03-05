Al menos 22 estados demandan a la administración Trump por plan arancelario global del 15%

Una alianza de 22 estados y dos gobernaciones presentó este jueves una demanda contra los nuevos gravámenes globales impuestos por el presidente Donald Trump. La acción judicial busca frenar los impuestos a las importaciones que la Casa Blanca estableció tras recibir un fallo adverso en la Corte Suprema de Justicia.

Los fiscales generales de Oregón, Arizona, California y Nueva York lideran el recurso. Los demandantes sostienen que el mandatario excede sus facultades al planificar aranceles del 15% para gran parte del comercio mundial. Argumentaron que estas medidas incrementarán los gastos operativos de las administraciones, afectarán a las empresas y elevarán los precios para los ciudadanos.

¿A qué se debe la demanda?

La disputa surge luego de que Trump aplicó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La normativa, que carece de precedentes de uso, permite fijar aranceles de hasta el 15% por un periodo de cinco meses, salvo que el Congreso decida extenderlos, por lo que el presidente justificó la medida como una herramienta esencial para reducir los déficits comerciales de Estados Unidos.

Los críticos y fiscales demócratas argumentan que la Sección 122 está obsoleta. Esta ley nació para gestionar crisis financieras cuando el dólar dependía del patrón oro, un sistema que terminó hace décadas. La normativa menciona “problemas fundamentales de pagos internacionales”, término que, según la demanda, no equivale al déficit comercial actual.

El gobierno federal activó estos cargos apenas cuatro días después de que la Corte Suprema anulara los aranceles previos el 20 de febrero. Inicialmente, la administración fijó un 10%, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessant, confirmó a CNBC que los elevarán al límite del 15% durante esta semana.

Proyecciones de la efectividad de la demanda

A pesar de la demanda, algunos expertos prevén un escenario distinto al de litigios anteriores. Peter Harrell, académico de la Universidad de Georgetown, comentó: “La realidad legal es que los tribunales probablemente le brindarán al presidente Trump mucha más deferencia con respecto a la Sección 122 que con sus aranceles anteriores bajo la IEEPA”.

De igual forma, el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York sugirió el año pasado que la Sección 122 era la vía adecuada para tratar los déficits comerciales, lo que otorga un posible respaldo jurídico a la actual estrategia de la Casa Blanca.

