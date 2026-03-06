Kristi Noem como Enviada Especial de “Shield of the Americas”: ¿cuáles serán sus funciones?

NUEVA YORK – Luego de que fuera removida como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem estará realizando labores como Enviada Especial para el Escudo de las Américas (Shield of the Americas).

La iniciativa, que se anunció esta semana, busca reforzar la cooperación regional, la seguridad en las fronteras del hemisferio occidental y atajar el narcoterrorismo y la migración ilegal.

El junte será oficializado con un evento este sábado en Miami, Florida, en el que el presidente Donald Trump liderará a otros 12, varios de Hispanoamérica y el Caribe.

No están claras cuáles serán las labores de Noem durante la jornada y después de la misma.

En un comunicado del DHS, Noem indicó que esperaba colaborar con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, en los esfuerzos.

“El hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante mi etapa como secretaria de Seguridad Nacional”, expuso la exencargada del DHS.

En el parte de prensa, Noem se atribuyó haber alcanzado “logros históricos” en el Departamento para que EE.UU. volviera a ser seguro.

Según la también exgobernadora de South Dakota, “logramos la frontera MÁS segura de la historia estadounidense, 3 millones de inmigrantes ilegales han salido de EE.UU., hemos localizado a 145,000 niños, FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Desastres) brindó ayuda en caso de desastre a un ritmo 100% más rápido, iniciamos la era dorada de los viajes, ahorramos al contribuyente estadounidense $13 mil millones y revitalizamos la Guardia Costera de EE.UU.”.

Un artículo de Voz.us, empresa de medios conservadora, que compartió la Casa Blanca en sus redes señaló que la cumbre es parte de la estrategia de la Administración para reforzar el liderazgo de EE. UU. en el hemisferio occidental.

“El propósito de esta histórica coalición, impulsada por la ‘Doctrina Donroe’, es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en toda la región. El presidente ha enfatizado la necesidad de limitar la influencia de potencias extranjeras adversarias, como China, Rusia e Irán, en América Latina, a la vez que fomenta la cooperación regional en temas como la seguridad, la migración y la lucha contra el narcotráfico. Esta cumbre se presenta como un paso importante para fortalecer los lazos entre los aliados de Estados Unidos en toda América”, lee parte del reporte.

El informe cita las declaraciones de Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, en la que se hace énfasis en la “Doctrina Monroe” que facilita la intervención de EE.UU. en países de la región.

La Doctrina, proclamada en 1823 por el presidente de EE.UU. James Monroe, estableció la política exterior de no intervención o colonización europea en el continente americano.

“Tras años de abandono, el presidente Trump estableció la ‘Doctrina Monroe” para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, y sus esfuerzos han sido un éxito rotundo. Nuestra frontera sur está segura, los países latinoamericanos colaboran con nosotros para derrotar a los cárteles, y el dictador ilegítimo Nicolás Maduro enfrenta la justicia por sus crímenes en el Distrito Sur de Nueva York, lo que marca el comienzo de una cooperación económica histórica con Venezuela. El presidente ha fortalecido con éxito nuestras relaciones en nuestro propio territorio para lograr que toda la región sea más segura y estable, y la Cumbre del ‘Escudo de las Américas’ de este fin de semana condensará todo su trabajo para fortalecer a Estados Unidos y a nuestros socios”, declaró Kelly al referido medio.

Los presidentes que acompañarán a Trump en el evento son: Javier Milei, Argentina; Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia; José Antonio Kast, Chile; Rodrigo Chaves Robles, Costa Rica; Luis Rodolfo Abinader Corona, República Dominicana; Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de Ecuador; Nayib Bukele Ortez, El Salvador; Mohamed Irfaan Ali, Guyana; Nasry “Tito” Asfura, Honduras; José Raúl Mulino Quintero, Panama; Santiago Peña, Paraguay, y Kamla Persad-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago.

Como parte de las actividades, se espera que Trump y cada delegación firmen la emblemática “Carta de Doral” para afirmar “el derecho de los pueblos de nuestro hemisferio a forjar su propio destino sin interferencias”.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, adelantó que la reunión entre Trump y sus aliados tiene como objetivo “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región“.

“El presidente hablará con los líderes de este país, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y combatir las bandas y cárteles criminales y narcoterroristas, así como la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente”, declaró Leavitt según citó USA Today.

El despido de Noem se dio luego de una audiencia en el Comité Judicial de Senado en la que fue cuestionada sobre la campaña publicitaria de $220 millones de dólares en la que aparece como figura central.

El senador republicano de Louisiana, John N. Kennedy, planteó que el anuncio fue principalmente “eficaz en el reconocimiento de su nombre”. Señaló además que la situación ponía al presidente en una situación “terriblemente incómoda”.

En declaraciones a Reuters, Trump dijo que no había autorizado la campaña de $220 millones.

“Nunca supe nada al respecto”, indicó el presidente a través de una entrevista telefónica.

Después de las expresiones al medio, el republicano publicó en Truth Social que el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, reemplazaría a Noem en el DHS.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. a partir del 31 de marzo de 2026. La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio en DHS”, lee el mensaje del presidente.

El anuncio destacaba a Noem en Mount Rushmore, South Dakota. En una de las escenas, la funcionaria aparecía montada a caballo. Noem le pedía a los migrantes que regresaran a sus países de origen si no querían ser deportados.

En la audiencia senatorial, Kennedy le preguntó directamente a Noem si Trump había aprobado los anuncios.

“Sí, señor. Pasamos por los procesos legales y lo hicimos correctamente”, respondió Noem.

El informe de The Hill resaltó que entre los legisladores había preocupación de que para la otorgación del contrato de publicidad solo se hubiera considerado a cuatro empresas y no se haya basado en un proceso competitivo de licitación.

La entonces secretaria del DHS también fue confrontada por demócratas y republicanos por las muertes de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes migratorios en Minnesota.

Ante los cuestionamientos de senadores, la deponente se negó a disculparse por haberlos llamado “terroristas domésticos”.

La salida de Noem del DHS se reportó casi tres semanas después de que iniciara un cierre parcial en la agencia por falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso para financiar la agencia.

Los demócratas exigen reformar los procedimientos de intervención y protocolos de los agentes migratorios antes de votar a favor de un proyecto presupuestario que permita la reapertura del Departamento.

