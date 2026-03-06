Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 6 de marzo de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 6 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 6 de marzo

Los números ganadores son: 04 05 06 09 10 14 15 19 22 27 29 30 31 37 45 57 58 75 77 79

Números ganadores de Numbers del viernes 6 de marzo

Combinación mediodía: 01 03 04

Combinación noche: 00 05 03

Números ganadores de Win 4 del viernes 6 de marzo

Combinación mediodía: 03 05 05 09

Combinación noche: 00 02 08 03

Números ganadores de Take 5 del viernes 6 de marzo

Combinación mediodía: 05 16 24 35 38

Combinación noche: 11 13 26 35 38

Recomendaciones para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números que vas a jugar.

Tras esto, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial establecer un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades financieras.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería