Nicolas Cage pagó $6.5 millones de dólares por un apartamento en Manhattan

El actor Nicolas Cage ha invertido dinero en una nueva propiedad ubicada en Manhattan, Nueva York. Según reportes, habría comprado un apartamento de $6.5 millones de dólares y para hacerlo solicitó una hipoteca de $4.5 millones de dólares.

Según ‘The Real Deal’, la compra aún está en proceso y también destacan que, de cerrarse, se estaría anotando un notable descuento, pues esta propiedad estaba originalmente disponible por $7.9 millones de dólares y para alquilar por $25,000 dólares.

La propiedad está ubicada dentro del Essex House Residences, un lujoso edificio residencia que cuenta con servicios y comodidades de primer nivel. El apartamento tiene 2,400 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe la unidad como “una icónica obra maestra del Art Déco en 160 Central Park South”.

El actor no sería el primer famoso en tener propiedad dentro del Essex House Residences, pues en el pasado David Bowie y su esposa, Iman, y Liam Gallagher tuvieron propiedades allí. Esto quiere decir que es un edificio ligado a las celebridades.

Sobre las ventajas del edificio, el listado apunta: “Como residente de Essex House, tendrá acceso a una gama inigualable de servicios de hotel de primera clase, como portero y conserjería las 24 horas, gimnasio, spa de rejuvenecimiento, restaurante propio y servicios opcionales de limpieza y valet parking”.

Cage hace la compra de este apartamento casi dos años después de haber pagado $10.5 millones de dólares por una casa en Malibú, California, de 4,000 pies cuadrados que fue construida en los años 90.

Por los momentos se desconoce cuál es la intención de Cage con el nuevo apartamento de Nueva York, aunque todo apunta a que será una mera inversión, pues desde hace varios años su residencia principal ha estado en Las Vegas, Nevada, donde tiene una gran propiedad con todas las comodidades y privacidad que desea.

