Comparten primer tráiler de la película biográfica de John Madden

Amazon MGM Studios ha compartido un adelanto de 40 segundos de la película biográfica de John Madden, la cual es protagonizada por Nicolas Cage y Christian Bale.

Este adelanto ha servido para ver por primera vez a Cage interpretando a la leyendo de la NFL, aunque hace unos meses ya se habían compartido fotos del actor en el set de grabación.

‘Madden’ cuenta la historia del entrenador y comentarista de fútbol americano desde sus inicios, los cuales fueron humildes, hasta convertirse en una leyenda del deporte y un referente para marcas, fanáticos y jugadores.

Entre sus hitos de vida se tiene que mencionar que durante los años 70 fue entrenador jefe de los Oakland Raiders. Al retirarse en 1979, se convirtió en comentarista deportivo y fue parte de las cuatro cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos: CBS, Fox, ABC y NBC.

Sin embargo, ‘The Hollywood Reporter’ asegura que la película también se centrará mucho en la creación de Madden NFL, una franquicia de videojuegos que ayudó a crear. Madden murió el 28 de diciembre de 2021, por lo que la película llegará justo cinco años después de su muerte.

Además de Cage, el elenco incluye a Christian Bale, quien da vida a Al Davis, quien era el dueño de los Raiders al mismo tiempo que Madden era el entrenador. En el elenco también figuran los nombres de Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney y Shane Gillis.

La dirección de ‘Madden’ está a cargo de David O. Russell, quien también se encargó del guion. El cineasta, nominado a los premios Oscar, es conocido por haber dirigido ‘Silver Linings Playbook’ (2012), ‘American Hustle’ (2013), ‘Joy’ (2015), entre otras.

Se espera que ‘Madden’ estrene a finales del 2026 a través de la plataforma Amazon Prime Video, y todo parece indicar que no llegará a las salas de cine.

