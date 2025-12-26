window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Comparten primer tráiler de la película biográfica de John Madden

‘Madden’ está protagonizada por Nicolas Cage y Christian Bale. Su estreno está programado para finales de 2026, aunque no llegará a los cines

Nicolas Cage protagoniza esta película.

Nicolas Cage protagoniza esta película. Crédito: Scott A Garfitt | AP

Por  Carolyn Manrique

Amazon MGM Studios ha compartido un adelanto de 40 segundos de la película biográfica de John Madden, la cual es protagonizada por Nicolas Cage y Christian Bale.

Este adelanto ha servido para ver por primera vez a Cage interpretando a la leyendo de la NFL, aunque hace unos meses ya se habían compartido fotos del actor en el set de grabación.

‘Madden’ cuenta la historia del entrenador y comentarista de fútbol americano desde sus inicios, los cuales fueron humildes, hasta convertirse en una leyenda del deporte y un referente para marcas, fanáticos y jugadores. 

Entre sus hitos de vida se tiene que mencionar que durante los años 70 fue entrenador jefe de los Oakland Raiders. Al retirarse en 1979, se convirtió en comentarista deportivo y fue parte de las cuatro cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos: CBS, Fox, ABC y NBC.

Sin embargo, ‘The Hollywood Reporter’ asegura que la película también se centrará mucho en la creación de Madden NFL, una franquicia de videojuegos que ayudó a crear. Madden murió el 28 de diciembre de 2021, por lo que la película llegará justo cinco años después de su muerte. 

Además de Cage, el elenco incluye a Christian Bale, quien da vida a Al Davis, quien era el dueño de los Raiders al mismo tiempo que Madden era el entrenador. En el elenco también figuran los nombres de Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney y Shane Gillis.

La dirección de ‘Madden’ está a cargo de David O. Russell, quien también se encargó del guion. El cineasta, nominado a los premios Oscar, es conocido por haber dirigido ‘Silver Linings Playbook’ (2012), ‘American Hustle’ (2013), ‘Joy’ (2015), entre otras. 

Se espera que ‘Madden’ estrene a finales del 2026 a través de la plataforma Amazon Prime Video, y todo parece indicar que no llegará a las salas de cine. 

