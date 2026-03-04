Abre nueva lotería de apartamentos económicos en Manhattan: así puedes aplicar en Forte Living

Una nueva oportunidad de vivienda asequible se abrió en Manhattan. El complejo residencial Forte Living lanzó una lotería oficial para asignar apartamentos con renta regulada dentro de un edificio con comodidades de nivel premium.

El moderno edificio está situado en East Harlem y abrió la convocatoria para solicitar departamentos con servicios premium hasta abril de 2026. El proceso es gestionado por la plataforma oficial NYC Housing Connect y prioriza a residentes locales y personas con necesidades especiales

A través de NYC Housing Connect, hay 53 unidades disponibles para residentes con ingresos entre el 40 % y el 130 % del ingreso medio del área (AMI), con ingresos elegibles que oscilan entre $72,000 y $167,570. Crédito: NYC Housing Connect

En una ciudad donde el alquiler promedio en Manhattan supera ampliamente los $4,000 mensuales, acceder a unidades por debajo del mercado en esta zona genera alto interés. Estos son los datos clave.

Dónde está Forte Living

El complejo se encuentra en Manhattan y forma parte del programa oficial de vivienda asequible administrado por la ciudad. Está ubicado en el 205 East 110th Street, en East Harlem, y tiene 18 pisos.

El edificio incluye amenidades modernas como gimnasio, áreas comunes renovadas y espacios al aire libre. También tiene servicios adicionales típicos de desarrollos recientes. Los apartamentos están diseñados para distintos niveles de ingreso familiar, desde USD 41.589 hasta USD 227.500. Hay unidades tipo estudio hasta departamentos de dos habitaciones.

En el 60 por ciento del AMI, hay diez apartamentos de una habitación con un alquiler mensual de $1,595 para ingresos que van desde $61,543 a $87,480, y 34 apartamentos de dos habitaciones con un alquiler mensual de $1,875 para ingresos que van desde $74,298 a $105,000. Crédito: NYC Housing Connect | Cortesía

No se trata de vivienda pública tradicional, sino de unidades dentro de un edificio privado que destina parte de sus apartamentos a renta regulada.

La ubicación garantiza accesibilidad a líneas de metro —1, 2, 3, A, B y C— y a infraestructura pública cercana, como parques y centros educativos.

Qué tipos de apartamentos están disponibles

La convocatoria incluye:

Estudios.

Apartamentos de 1 habitación.

En algunos casos, unidades de 2 habitaciones.

Los servicios comunes son muchos, modernos y atractivos: gimnasio completo, equipado para entrenamiento cardiovascular y de fuerza, spa, sala de billar, coworking, terrazas y solárium en la azotea, barbacoas, espacios verdes y zonas aptas para actividades al aire libre.

Las rentas varían según el porcentaje del AMI (Ingreso Medio del Área) al que esté dirigida cada unidad.

Forte Living es un edificio residencial de 18 plantas ubicado en el número 205 de la calle 110 Este, en East Harlem, Manhattan. Crédito: NYC Housing Connect | Cortesía

Cuánto debes ganar para aplicar

Las unidades están disponibles para distintos niveles de ingreso, definidos por el AMI. En términos generales, el rango incluye:

Personas solas con ingresos medios

Parejas trabajadoras

Hogares familiares que cumplan con los límites establecidos

Cada categoría especifica un ingreso mínimo y máximo requerido para poder participar en la lotería.

Un porcentaje está reservado para personas con movilidad, visión o audición reducidas. Se otorgan preferencias para quienes residen en las Juntas Comunitarias 01 y 11 de Manhattan, empleados públicos, veteranos y actuales habitantes de la ciudad.

Hasta cuándo se puede aplicar

La convocatoria para aplicar a la lotería de viviendas Forte Living, ubicada en 205 East 110th Street, estará abierta hasta el 27 de abril de 2026, según informa NYC Housing Connect.

Las solicitudes deben enviarse antes de la fecha límite establecida en la convocatoria oficial. Después de ese día, el sistema cierra automáticamente. El proceso es gratuito y se realiza en línea a través del portal oficial de housing de la ciudad.

En el 40% del AMI, hay 13 apartamentos de una habitación con un alquiler mensual de $1,013 para ingresos que van desde $41,589 a $58,320, y ocho apartamentos de dos habitaciones con un alquiler mensual de $1,169 para ingresos que van desde $50,092 a $70,000. Crédito: NYC Housing Connect | Cortesía

Cómo funciona el sorteo

El sistema no es por orden de llegada. Todas las aplicaciones enviadas dentro del plazo participan en una lotería digital. Si el solicitante resulta preseleccionado, deberá presentar documentación para verificar ingresos, empleo y composición del hogar.

Documentos que suelen solicitar:

Declaraciones de impuestos

Recibos de salario

Estados de cuenta bancarios

Identificación válida

Verificación laboral

No responder dentro del plazo puede significar perder la oportunidad.

Los posibles inquilinos deben cumplir con los requisitos de ingresos y tamaño del hogar para solicitar estos apartamentos. Crédito: NYC Housing Connect | Cortesía

Por qué esta convocatoria llama la atención

Las loterías en Manhattan suelen generar mayor interés porque el valor de mercado en la zona es mucho más alto que en otros boroughs. Acceder a un apartamento con renta regulada en esta área puede representar una diferencia sustancial en el presupuesto mensual de una familia.

Cualquiera que haya transitado el proceso de aplicar a apartamentos económicos en NYC sabe que no es fácil y que las posibilidades son pocas porque la demanda excede la oferta notablemente. Pero lo más importante es que aplicar es gratuito y no necesitas intermediarios.

Nadie puede garantizar que ganarás el sorteo, pero en medio de una crisis de alquiler que afecta a miles de residentes, cada nueva lotería representa una oportunidad concreta.

