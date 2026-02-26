MTA ofrece empleo en Staten Island con salario de hasta $31.69 por hora: así puedes aplicar

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) abrió una nueva convocatoria de empleo en Nueva York dirigida a personas con diploma de high school que buscan estabilidad laboral, salario competitivo y oportunidades de crecimiento.

La MTA está contratando limpiadores de vagones para el Staten Island Railway, una posición permanente con aumentos salariales anuales y posibilidad de alcanzar más de $31 dólares por hora en el sexto año de servicio.

El puesto, identificado con el Job ID 12705, pertenece a la unidad SIRTOA (Staten Island Rapid Transit Operating Authority) y forma parte del departamento mecánico. La vacante fue publicada el 20 de febrero de 2026 y permanecerá abierta hasta que se cubran las plazas disponibles.

¿Cuánto paga el empleo en el Staten Island Railway ofrecido por el MTA?

El salario inicial es de $22.18 por hora para una jornada de 40 horas semanales. Sin embargo, el esquema salarial contempla incrementos automáticos cada año, alcanzando los siguientes montos aproximados:

* Primer año: $22.18 por hora

* Segundo año: $23.76 por hora

* Tercer año: $25.35 por hora

* Cuarto año: $26.93 por hora

* Quinto año: $28.52 por hora

* Sexto año: $31.69 por hora

Este aumento progresivo está sujeto a cambios conforme al convenio colectivo de SMART (Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers). Para quienes buscan estabilidad y crecimiento salarial en el sector público, esta estructura representa una ventaja significativa frente a empleos privados sin escalas garantizadas.

¿Cuáles son las funciones del limpiador de vagones?

Los limpiadores del Staten Island Railway son responsables de mantener en condiciones óptimas los trenes que prestan servicio diario a miles de pasajeros en Staten Island.

Entre las tareas principales se encuentran:

* Lavado a presión del exterior de los vagones

* Trapeado y enjuague de pisos

* Remoción de chicles

* Barrido general

* Tratamiento de manchas

* Eliminación de grafitis y anuncios no autorizados

El trabajo se realiza bajo supervisión y exige atención al detalle, ya que la limpieza y el mantenimiento visual son fundamentales para la experiencia del usuario en el sistema de transporte.

Además, el personal debe estar preparado para trabajar en distintas condiciones climáticas, ya que parte de las funciones pueden desarrollarse al aire libre.

Requisitos para aplicar al empleo en la MTA

La MTA establece requisitos claros y accesibles para quienes deseen postularse:

* Diploma de high school

* Licencia de conducir válida, sin restricciones ni violaciones

* Capacidad para levantar al menos 50 libras (23 kg)

* Habilidad para transportar y mantener herramientas durante el turno

* Comprensión del idioma inglés y capacidad para hablarlo con claridad

No se requiere experiencia universitaria ni certificaciones técnicas avanzadas, lo que convierte esta oportunidad en una alternativa viable para residentes de Nueva York que buscan ingresar al sector público sin contar con estudios superiores.

El puesto puede requerir turnos rotativos, incluyendo noches, fines de semana y días festivos. Este aspecto es importante para quienes necesitan flexibilidad o están dispuestos a adaptarse a horarios variables a cambio de estabilidad laboral y beneficios sindicales.

La selección de candidatos se basa en la evaluación de educación, habilidades, experiencia e entrevista. Como parte de las políticas estatales, algunos empleados que ocupen cargos considerados de formulación de políticas deberán presentar una declaración financiera anual ante la Comisión de Ética del Estado de Nueva York, aunque esto no suele aplicar a posiciones operativas como la de limpiador.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben aplicar directamente a través del portal oficial de empleos de la MTA, buscando el puesto de “Car Cleaner” asociado al Staten Island Railway. Es recomendable tener lista la documentación que acredite el diploma de high school y una licencia de conducir vigente al momento de la solicitud.

Dado que la convocatoria permanecerá abierta hasta que se llenen las vacantes, expertos en empleo público recomiendan aplicar lo antes posible.

Con salario competitivo, aumentos garantizados y la posibilidad de formar parte del sistema de transporte de la ciudad, la oportunidad podría marcar una diferencia significativa para quienes buscan estabilidad laboral en 2026.

