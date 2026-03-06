Se acaba: “The Boys” revela tráiler final y fecha de estreno

El final ya tiene fecha y también un primer vistazo. La serie “The Boys”, una de las producciones más populares del catálogo de Amazon MGM Studios y de la plataforma Prime Video, mostró el tráiler de su quinta temporada, la entrega que cerrará definitivamente la historia.

La plataforma confirmó que los nuevos episodios comenzarán a estrenarse el 8 de abril. Ese día llegarán dos capítulos iniciales y, a partir de entonces, la serie adoptará un lanzamiento semanal hasta el 20 de mayo, momento en el que se emitirá el episodio final.

El adelanto deja claro que la tensión alcanzará su punto más alto en la trama. La historia se mueve hacia un escenario en el que el poder de los superhéroes parece estar más consolidado que nunca.

Homelander y el poder absoluto

El tráiler ofrece varias pistas sobre la dirección que tomará la historia. Uno de los momentos más comentados muestra a Homelander buscando la asesoría de su padre biológico, Soldier Boy, personaje interpretado por Jensen Ackles.

Esto sustenta la idea de que el líder de los “Supes” está dispuesto a llegar más lejos que nunca para consolidar su dominio.

El avance también deja ver a Billy Butcher enfrentando las consecuencias de haber utilizado Compuesto-V. Ese experimento le otorgó poderes temporales, pero también le provocó un tumor canceroso que complica seriamente su situación.

El cierre del tráiler sitúa a Homelander dentro de la Oficina Oval, una imagen que da a entender que hay un escenario político completamente alterado dentro del universo de la serie.

Mientras tanto, otros personajes atraviesan circunstancias extremas. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie aparecen encarcelados en un lugar descrito como un “Freedom Camp”, mientras Annie January, conocida como Starlight, intenta organizar una resistencia frente al dominio de los superhéroes.

El logline de la temporada también anticipa el regreso de Butcher con un plan radical, ya que considera utilizar un virus capaz de eliminar a todos los “Supes”.

Un final planeado desde el principio

El cierre de “The Boys” marca el final de una de las franquicias más importantes de la plataforma. Sin embargo, el universo narrativo creado por Eric Kripke seguirá expandiéndose.

La primera extensión de este mundo llegó en 2023 con “Gen V”, una serie derivada ambientada en una universidad para jóvenes superhéroes. El tráiler de la temporada final confirma además la presencia de dos personajes de ese proyecto, interpretados por Jaz Sinclair y London Thor.

La conexión entre ambas historias forma parte de la estrategia que la plataforma desarrolla para mantener activo este universo de ficción.

A esa expansión se suma otro proyecto ya confirmado. En julio, Prime Video anunció la producción de “Vought Rising”, una precuela centrada en Soldier Boy y Stormfront, personajes interpretados por Jensen Ackles y Aya Cash.

Según explicó Kripke en declaraciones a “The Hollywood Reporter”, el cierre de la serie siempre formó parte del plan creativo. El showrunner aseguró que “siempre quise concluir todo hacia la quinta temporada”.

Y, aunque la historia principal está a punto de terminar, el mundo de “The Boys” parece tener todavía muchas historias por contar.

