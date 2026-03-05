“Family Guy” llegó a 450 episodios y aclaran si es su final

Cuatrocientas cincuenta aventuras después, la familia Griffin sigue dando de qué hablar. La serie animada “Family Guy”, una de las comedias más longevas de la televisión estadounidense, alcanzó recientemente ese número de episodios y su creador, Seth MacFarlane, aprovechó el momento para hablar sobre el futuro del programa.

La conversación ocurrió en el programa “Today”, donde el presentador Craig Melvin le preguntó directamente si alguna vez había pensado en cómo terminaría la historia de los Griffin. La respuesta del creador llegó con el mismo tono irónico que caracteriza a la serie.

“No lo sé. Supongo que tendría que ir a mi chequeo anual y que el médico me diga: ‘Siéntate’”, comentó el productor y actor de 52 años.

Más allá de la broma, MacFarlane dejó claro que la producción seguirá adelante mientras exista la posibilidad de hacerla. Según explicó, el objetivo es continuar desarrollando nuevos capítulos mientras el equipo pueda mantener el ritmo creativo y el interés del público.

Un episodio que marca un nuevo hito

El capítulo número 450 de “Family Guy” lleva por título “The Edible Arrangement” y se estrenó el 15 de febrero. El episodio abre la temporada 24 de la serie y presenta una historia peculiar entre Lois y Stewie Griffin.

Según la sinopsis oficial, ambos personajes exploran su relación después de consumir comestibles preparados por Brian, lo que desencadena una serie de situaciones absurdas muy en la línea del humor de la producción.

Desde su estreno en la cadena Fox Broadcasting Company en enero de 1999, la serie ha tenido un recorrido poco común. Fue cancelada en dos ocasiones durante sus primeros años, pero el entusiasmo del público logró que regresara a la pantalla.

A partir de 2005, la producción ha mantenido un flujo constante de nuevos episodios. Ese regreso terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados sobre cómo una serie puede encontrar una segunda vida gracias a su audiencia.

Un equipo que sigue apostando por la comedia

Gran parte del éxito del programa se sostiene en su elenco de voces. El propio Seth MacFarlane interpreta a varios de los personajes principales, entre ellos Peter Griffin, Brian Griffin, Stewie Griffin y Glenn Quagmire.

El reparto también incluye a Alex Borstein como Lois Griffin, Seth Green como Chris Griffin, Mila Kunis como Meg Griffin, Patrick Warburton como Joe Swanson y Arif Zahir como Cleveland Brown.

Entre todos han construido una dinámica que mezcla sátira social, situaciones familiares exageradas y una larga lista de “gags” que se han vuelto parte de la identidad del programa.

En una entrevista publicada en enero de 2024 por el medio “TheWrap”, MacFarlane aseguró que la serie continúa “sobreviviendo y prosperando”. En ese momento también dejó claro que el interés del público sigue siendo fuerte. “No hay indicios de que la serie vaya a terminar pronto”, afirmó.

El creador también suele recordar que el espíritu del programa es sencillo. Detrás de cada episodio hay un grupo de guionistas que busca una sola cosa. “Es una sala llena de guionistas de comedia que solo quieren reírse”, explicó.

Esa filosofía, más cercana al entretenimiento puro, que a cualquier pretensión artística, ha permitido que “Family Guy” mantenga su lugar en la televisión después de más de dos décadas. Y si algo deja claro el episodio 450, es que la familia Griffin todavía tiene muchas historias por contar.

