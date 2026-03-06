Universo DC: “Lanterns” mostró su primer tráiler oficial

El universo de los superhéroes de DC Comics suma una nueva historia a la pantalla. Esta semana se conoció el primer adelanto de “Lanterns”, una serie que propone una mirada distinta sobre los conocidos personajes que portan los anillos esmeralda.

El proyecto, impulsado por DC Studios, presenta una narrativa con un tono más cercano a un drama policial que a una aventura clásica de superhéroes. Esa atmósfera queda clara desde los primeros segundos del tráiler, que plantea una investigación criminal con consecuencias mucho más grandes de lo que parece.

La serie llegará al catálogo de HBO Max en agosto, aunque la plataforma todavía no ha confirmado el día exacto de estreno.

Una investigación que comienza con un crimen

“Lanterns” sigue la historia de John Stewart, un nuevo recluta dentro del Green Lantern Corps, la fuerza intergaláctica encargada de mantener el orden en distintos rincones del universo. El personaje será interpretado por Aaron Pierre.

A su lado aparece Hal Jordan, uno de los Linterna Verde más conocidos de las historietas y quien asumirá el rol de mentor en la historia. En este caso, Kyle Chandler le dará vida.

Según la sinopsis difundida por HBO Max, ambos terminan involucrados en un caso inquietante. “Los dos policías Linterna Verde intergalácticos se ven envueltos en un oscuro misterio mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos”, señala el comunicado de la plataforma.

La trama se desarrolla en una pequeña ciudad desértica del estado de Nebraska, donde la investigación de ese crimen comienza a revelar conexiones inesperadas.

Aunque los protagonistas pertenecen a una organización cósmica, la serie apuesta por una historia con rasgos más terrenales. La dinámica entre Stewart y Jordan recuerda a la de dos detectives que intentan reconstruir lo ocurrido mientras el peligro se vuelve cada vez más evidente.

Un enfoque distinto para los héroes de DC

El concepto detrás de la serie no busca replicar el tono de las grandes películas de superhéroes. Según explicó Peter Safran, copresidente de DC Studios junto a James Gunn, el proyecto toma como referencia el estilo narrativo de la serie “True Detective”.

Safran comentó en una entrevista con Variety en 2023 que la intención era construir una historia con misterio, investigación y un ambiente más oscuro.

El elenco incluye además a Kelly Macdonald, recordada por su participación en la película “No Country for Old Men”. También forman parte del reparto Nathan Fillion, Garret Dillahunt, Jason Ritter, Poorna Jagannathan y Ulrich Thomsen.

Fillion retomará el personaje de Guy Gardner, otro integrante del universo de Linterna Verde que ya apareció en la película “Superman”, estrenada en 2025, y en la serie “Peacemaker”.

