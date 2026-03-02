Cillian Murphy aclara que no interpretará a Voldemort en la serie de ‘Harry Potter’

El actor Cillian Murphy respondió a los rumores sobre su supuesta elección para interpretar a Lord Voldemort en la serie ‘Harry Potter’ de HBO. El galardonado actor aclaró que no interpretará al villano del universo mágico creado por J K Rowling.

“Rotundamente no”, dijo. “¿Podrías poner eso como titular?”, dijo en una entrevista a The Times.

El rumor comenzó en enero pasado cuando Ralph Fiennes, quien dio vida a Voldemort en la saga de películas, dejó abierta la idea de que Cillian Murphy podría ser un buen sucesor para este papel en la serie.

“Me han dicho que ya han elegido, ¿no? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Muy buena elección”, sostuvo Fiennes el pasado enero.

Con esta aclaratoria, se confirma que el papel del poderoso mago malvado ‘Lord Voldemort’ sigue sin ser asignado a ningún actor, o por lo menos no ha sido anunciado públicamente por HBO.

Varios actores ya han sido confirmados por HBO para interpretar a varios de los personajes de la saga. Algunos de ellos son:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Alastair Stout como Ron Weasley

Arabella Stanton como Hermione Granger

John Lithgow como Albus Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Paapa Essiedu como Severus Snape

Nick Frost como Rubeus Hagrid

La serie de Harry Potter se estrenará en 2027, pero la fecha específica aún no ha sido confirmada por HBO y HBO Max.

En cuánto a Cillian Murphy, el actor prefiere mantener una vida alejado de los reflectores a pesar de ser un galardonado actor. En 2024 ganó un premio Oscar como ‘Mejor Actor’ por interpretar a J. Robert Oppenheimer en la película “Oppenheimer” (2023), dirigida por Christopher Nolan.

Murphy también ha tenido éxito en televisión con su papel en la exitosa serie ‘Peaky Blinders’ 2013 y 2022. La serie tendrá un cierre con la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, que llegará a Netflix el próximo 20 de marzo.

Sigue leyendo: