Australia y Corea del Sur comienzan con victoria en debut en Clásico Mundial

Australia derrotó 3-0 a China Taipei y Corea del Sur ganó 11-4 ante República Checa para comenzar con victoria el Grupo C en Tokio del Clásico Mundial de Béisbol.

Japón, uno de los favoritos del grupo y del torneo, aún espera para hacer su debut este viernes a las 5:00 am (hora Este) ante China Taipéi.

Solo el Grupo C comenzó este jueves, mientras que los tres grupos restantes comenzarán a ver acción a partir del viernes en las tres sedes: Daikin Park de Houston, Loan Depot Park de Miami y el Hiram Bithorn de Puerto Rico.

Australia pega primero ante China Taipéi

El conjunto australiano, liderado por el joven Travis Bazzana, consiguió una gran victoria en su debut.

Australia abrió el marcador en el quinto inning con un jonrón de Robbie Perkins de dos carreras.

Bazzana, pick número uno del Draft de la MLB en 2024, conectó un jonrón en el séptimo que amplió la ventaja 3-0.

El infielder australiano afirmó que era un sueño jugar representando a Australia en el Tokyo Dome.

“Si piensas en las dos cosas en las que más pensaba de niño, eran jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y estar en el Tokyo Dome, porque siempre veníamos aquí, y jugar la Serie Mundial y la MLB. Es especial”, dijo Bazzana.

Australia se medirá a República Checa en el segundo juego que puede acercarlo a la clasificación.

Corea del Sur gana a punta de batazos contra República Checa

Los surcoreanos comenzaron de buena forma tras conectar cuatro cuadrangulares en la victoria 11-4 sobre los checos.

Bo Gyeong Moon comenzó la fiesta con un grand slam en el primer inning y Shay Whitcomb aportó dos cuadrangulares. Jahmai Jones conectó el último jonrón en el octavo inning para dar cifras definitivas.

El checo Terrin Vavra conectó un jonrón de tres carreras en el quinto contra Woo Joo Jeong para reducir la ventaja a 6-3, solo para ser eclipsado por el segundo jonrón de Whitcomb en la parte baja de la entrada.

Corea del Sur jugará su segundo juego este sábado ante Japón, en uno de los duelos más atractivos del grupo y que puede marcar el liderato en el Tokyo Dome.

