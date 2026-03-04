Clásico Mundial 2026 generará $43,8 millones en Puerto Rico, según alcalde de San Juan

El alcalde de San Juan Miguel Romero anunció este miércoles que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 generará un impacto económico estimado en $43.8 millones en Puerto Rico, que será sede del Grupo A en la primera ronda del torneo.

El estudio, elaborado por la firma Advantage Business Consulting, también proyecta un impacto fiscal de $5.3 millones a nivel estatal y $345,000 a nivel municipal durante los días de competencia.

“El Clásico Mundial de Béisbol representa mucho más que un evento deportivo de alto nivel. Estamos hablando de una inyección económica significativa que impactará directamente a nuestros pequeños y medianos comerciantes, nuestra industria turística y nuestra gente trabajadora”, expresó el alcalde.

Más de 145,000 asistentes en cinco días

El torneo se disputará entre el 6 y el 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, que tiene capacidad para 19,125 aficionados por encuentro.

Se estima una asistencia total de aproximadamente 145,000 espectadores a lo largo de cinco jornadas, en las que se celebrarán 10 partidos correspondientes al Grupo A, integrado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

Además del impacto en taquilla, el análisis anticipa un impulso significativo en sectores como la hotelería, gastronomía, transporte y entretenimiento.

El informe también proyecta la creación de 454 empleos vinculados a la demanda de servicios durante el evento, reforzando el efecto multiplicador en la economía local.

