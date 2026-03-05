Cámara de Representantes rechaza limitar la guerra de Trump contra Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para continuar la ofensiva militar contra Irán, consolidando así el respaldo legislativo a la campaña iniciada el fin de semana pasado.

La medida fue derrotada por 219 votos contra 212 en un hemiciclo controlado por los republicanos. La votación se produjo apenas un día después de que el Senado también bloqueara una iniciativa similar basada en la Resolución de Poderes de Guerra, un instrumento destinado a reforzar el papel del Congreso en decisiones militares.

Con ambos intentos fallidos, el Congreso ha dejado en la práctica vía libre para que la Casa Blanca mantenga los ataques contra la República Islámica.

La operación militar, iniciada en coordinación con Israel, ha provocado un intenso debate político en Washington en medio de encuestas que indican que una parte significativa de la opinión pública estadounidense se opone a una nueva guerra.

En la Cámara, la fractura dentro del Partido Republicano fue mínima. Solo dos legisladores conservadores, Thomas Massie, de Kentucky, y Warren Davidson, de Ohio, votaron junto a la mayoría de los demócratas para respaldar la resolución que pretendía restringir la autoridad del presidente.

Al mismo tiempo, cuatro demócratas moderados se desmarcaron de su partido y se unieron a los republicanos para rechazar la iniciativa: Jared Golden (Maine), Greg Landsman (Ohio), Juan Vargas (California) y Henry Cuellar (Texas).

El debate en el Congreso se ha centrado en el alcance de los poderes constitucionales para iniciar o sostener una guerra. Legisladores demócratas han insistido en que la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar conflictos armados, mientras que la administración Trump ha defendido la legitimidad de sus acciones bajo el argumento de defensa nacional.

Argumentos de demócratas y republicanos

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, criticó con dureza la decisión de bloquear la resolución durante su conferencia de prensa semanal. Según sostuvo, la estrategia del presidente arriesga arrastrar al país a un nuevo conflicto prolongado en Oriente Medio.

Jeffries acusó a Trump y a los republicanos de encaminar a Estados Unidos hacia “otro conflicto interminable en Medio Oriente” mientras, dijo, se descuidan problemas internos como el costo de los alimentos, la atención médica y la vivienda.

El líder demócrata también recordó las bajas estadounidenses registradas desde el inicio de la campaña militar. Afirmó que no quieren “ver más vidas estadounidenses perdidas en la guerra predilecta de Trump”.

Los republicanos respondieron defendiendo la decisión del presidente y argumentaron que la ofensiva responde a una amenaza directa contra Estados Unidos. Según sostienen, el comandante en jefe actuó para impedir un ataque mayor por parte de Irán.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el republicano Brian Mast, defendió la intervención y aseguró que el país debía actuar frente a lo que calificó como una “amenaza inminente”.

Trump también ha argumentado que los ataques coordinados con Israel evitaron que Irán tomara la iniciativa militar. Según el presidente, de no haberse realizado la operación, Teherán habría lanzado primero un ataque que podría haber derivado incluso en un conflicto nuclear.

