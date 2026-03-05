Trump rechaza que el hijo de Jamenei lidere Irán y quiere intervenir en la designación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que considera “inaceptable” la posibilidad de que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, se convierta en el nuevo líder supremo de Irán y aseguró que quiere participar en el proceso para definir quién encabezará la república islámica.

Durante una entrevista telefónica, Trump sostuvo que el hijo del fallecido líder supremo es el sucesor más probable tras la muerte del clérigo en los bombardeos estadounidenses e israelíes que dieron inicio a la guerra el pasado sábado. Sin embargo, el mandatario dejó claro que no respalda esa opción.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, afirmó el presidente.

Trump también cuestionó directamente la eventual continuidad política que representaría Mojtaba Jameneí, a quien atribuyó la intención de seguir la línea de su padre al frente del sistema iraní.

“El hijo de Jamenei me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, señaló el mandatario, al advertir que una sucesión de ese tipo podría provocar nuevos enfrentamientos con Washington en el futuro.

Ataques en el futuro

El presidente agregó que, si Mojtaba Jamenei asumiera el liderazgo del país, Estados Unidos podría verse obligado a volver a atacar a Irán en pocos años. Según Trump, su gobierno busca un liderazgo distinto que permita reducir las tensiones con la república islámica.

El nombre de Mojtaba Jamenei ha cobrado fuerza en los últimos días dentro de los círculos políticos iraníes como posible reemplazo de su padre. Al clérigo de 56 años se le atribuye una notable influencia política dentro del sistema iraní, así como vínculos con estructuras de poder clave, entre ellas la Guardia Revolucionaria.

No obstante, la designación del líder supremo no depende directamente del gobierno ni de una sucesión hereditaria.

La Constitución iraní establece que el jefe de Estado debe ser elegido por mayoría simple por la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos que se elige mediante votación popular cada cuatro años.

El Delcy iraní

En sus declaraciones, Trump comparó la situación con el proceso político que Washington impulsa actualmente en Venezuela.

Tras la operación militar que en enero capturó al expresidente Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense ha respaldado a la exvicepresidenta Delcy Rodríguez para encabezar la transición política en ese país.

El republicano ha elogiado en repetidas ocasiones el papel de Rodríguez al frente del gobierno interino venezolano y su cooperación con Washington, presentándola como un ejemplo de lo que considera un proceso de transición política respaldado por Estados Unidos.

Con información de EFE.

