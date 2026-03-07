Padre e hijo solicitantes de asilo quemaron su negocio tras ser desalojados en Queens, Nueva York: acusación federal

Narinder Singh y su Jawahar Singh, dueños de una imprenta en Queens (NYC), quemaron su negocio tras ser desalojados por su casero, pero fueron delatados por las imágenes de la cámara de seguridad de su local, según la fiscalía federal.

El jueves las autoridades arrestaron al padre de 56 años y su hijo de 29 bajo cargos federales de incendio provocado, acusándolos de usar toallas de papel y una placa calefactora para iniciar el fuego el 18 de febrero.

Los Singh, ambos residentes del condado Nassau (Long Island), llevan años enfrascados en una batalla legal con el propietario del edificio en 101st Ave, South Richmond Hill, quien se refiere a ellos y a su negocio como “ocupantes ilegales” en los documentos presentados ante el tribunal estatal. La oficina del alguacil de la ciudad presentó una notificación de desalojo el 29 de enero, programado para el 18 de febrero. Pero cuando los Singh perdieron una apelación de emergencia el día anterior, decidieron incendiar el lugar, según alegan los federales.

“Fue un crimen de venganza. El acusado y su padre sabían que estaban a punto de ser desalojados”, declaró el fiscal federal adjunto Daniel Amzallag durante la lectura de cargos en el Tribunal Federal de Brooklyn el jueves.

Un video captado cuatro horas antes de la medianoche, cuando comenzó el incendio, muestra al padre y al hijo, con los rostros visibles, moviendo una mesa con una placa calefactora y varios rollos de toallas de papel encima, según una denuncia penal.

Jawahar Singh luego conectó un cable alargador largo de color naranja a un “enchufe inteligente”, que se puede activar a distancia, según alegan los federales. Uno de los rollos de papel absorbente estaba sobre la placa calefactora y cuatro más cerca, detalló Daily News.

El padre y el hijo se marcharon y unas horas después un video muestra cómo el rollo de papel absorbente sobre la placa calefactora se incendió, según la denuncia. El incendio se propagó rápidamente; los funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informaron que el fuego se extendió a un edificio contiguo.

46 unidades del FDNY, con un total de 141 bomberos, respondieron al incendio que tardó más de una hora y media en ser controlado. Nadie resultó herido.

El personal del FDNY recuperó el enchufe inteligente, el cable de extensión y la placa calefactora, según la denuncia penal.

El hijo también había presentado varias demandas para detener el desalojo, alegando en una de ellas que el propietario había cerrado un acuerdo por $8,000 dólares y luego se había negado a cumplirlo, según la denuncia penal.

Jawahar Singh fue arrestado en 2019 tras exceder la duración de su visa de turista. Él y sus padres solicitaron asilo para huir del partido BJP del primer ministro indio, Narendra Modi.

La solicitud de Jawahar Singh fue rechazada y está apelando la decisión, pero un juez de inmigración ordenó su detención el jueves. “La cuestión es que está luchando arduamente para quedarse en este país. No quiere irse”, declaró su abogado, Robert Caliendo.

La magistrada Peggy Kuo ordenó la liberación de Jawahar Singh bajo fianza de $100,000 dólares, pero se enfrenta a la posibilidad de ser deportado a India. Su padre, quien se encontraba hospitalizado, aún no ha sido formalmente instruido de cargos.

Al ser preguntado si su cliente sería detenido por agentes de inmigración una vez liberado bajo fianza, Caliendo declaró a la prensa: “Como muchas personas que lidian con este problema de inmigración, simplemente no sabemos qué va a pasar”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en junio de 2025 un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según NYPD. En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.

También ese año una hispana murió golpeada por un adolescente inquilino en una pelea por renta en Queens (NYC). Previamente tres cadáveres fueron encontrados acuchillados en una vivienda en ese mismo condado, luego de que un casero se presentara en una comisaría para confesar los crímenes en una supuesta disputa por atrasos en el pago de la renta.