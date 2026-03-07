SNAP en Nueva York: el requisito laboral que vuelve a aplicarse desde marzo



Miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York tendrán que adaptarse a un cambio importante que entró en vigor a partir del sábado 1 de marzo de 2026. Se trata de un requisito laboral que es indispensable para mantener la ayuda alimentaria.

La medida afecta principalmente a adultos sanos sin dependientes, quienes deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación laboral o servicio comunitario para seguir recibiendo los beneficios, y forma parte de las reglas federales que vuelven a aplicarse tras el fin de ciertas exenciones que habían estado vigentes en el estado.

El requisito laboral que vuelve a aplicarse en SNAP

El requisito laboral forma parte de las nuevas normas federales del programa SNAP, que administra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y es operado en los estados por las diferentes agencias locales.

Estas reglas establecen que ciertos beneficiarios deben trabajar o participar en programas de empleo para seguir recibiendo asistencia alimentaria.

De acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA, los beneficiarios considerados adultos sanos sin dependientes (ABAWD) deben cumplir con el requisito de al menos 80 horas de actividades laborales al mes.

“Los adultos sanos sin dependientes deben trabajar o participar en programas laborales para seguir recibiendo beneficios por más de tres meses”, establece la guía oficial del programa SNAP.

¿A quiénes afecta el cambio en Nueva York?

El requisito no aplica a todos los beneficiarios del programa. En Nueva York, la norma está dirigida específicamente a personas que cumplen con estas condiciones:

Adultos de 18 a 54 años

Personas sin hijos menores a su cargo

Beneficiarios considerados aptos para trabajar

Sin embargo, organizaciones de asistencia alimentaria como Hunger Solutions New York, señalan que miles de residentes del estado podrían verse afectados por la implementación de esta regla:

“Las personas que no cumplan con el requisito laboral podrían perder el acceso a SNAP después de tres meses”, explicó la organización en una guía publicada para beneficiarios.

El límite de tres meses para quienes no cumplen el requisito

Uno de los aspectos más importantes del cambio es el llamado “límite de tiempo ABAWD”.

Las reglas federales establecen que los adultos que no cumplan con el requisito laboral solo pueden recibir sus beneficios durante tres meses dentro de un periodo de tres años.

Después de ese tiempo, deben demostrar que cumplen con las actividades requeridas para mantener la ayuda alimentaria. El USDA explica que este límite busca fomentar la participación laboral mientras se mantiene el apoyo a personas con bajos ingresos.

¿Por qué el requisito vuelve a aplicarse ahora?

Durante varios años, algunas regiones de Estados Unidos —incluyendo partes de Nueva York— contaron con exenciones federales que suspendían temporalmente este requisito. Estas exenciones durante periodos de crisis económica o altos niveles de desempleo, como ocurrió durante la pandemia (2020-2021).

Sin embargo, varias de esas excepciones han expirado recientemente, reactivando nuevamente las reglas federales en determinadas áreas.

A nivel estatal, la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad de Nueva York (OTDA) confirmó que los beneficiarios deben revisar su situación para determinar si están sujetos al requisito laboral.

“Los beneficiarios que estén sujetos a las reglas ABAWD deberán cumplir con actividades laborales para mantener sus beneficios”, indicó la agencia estatal.

Opciones para cumplir el requisito y mantener los beneficios

Los beneficiarios que estén sujetos al requisito tienen varias opciones para cumplir con la norma para mantener sus beneficios:

Entre las actividades aceptadas se incluyen:

Trabajo remunerado

Programas de capacitación laboral

Programas de empleo del gobierno

Servicio comunitario aprobado

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios comunicarse con su oficina local de asistencia social si tienen dudas sobre su situación. También pueden consultar su caso a través del portal oficial de servicios sociales del estado.

Por qué este cambio es importante para muchas familias

El programa SNAP es una de las principales ayudas alimentarias en Estados Unidos.

Según datos del USDA, más de 42 millones de personas reciben beneficios del programa en todo el país. En Nueva York, millones de residentes dependen de esta asistencia para cubrir parte de sus gastos en alimentos.

En términos prácticos, los cambios en los requisitos pueden afectar de manera significativa a quienes dependen de este apoyo, particularmente para muchas familias que tienen ingresos limitados, ya que los cupones de alimentos representan una parte esencial del presupuesto mensual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los nuevos requisitos laborales del Programa SNAP

¿Quiénes deben cumplir el requisito laboral de SNAP?

El requisito aplica principalmente a adultos de 18 a 54 años sin dependientes que están considerados aptos para trabajar.

¿Cuántas horas se deben trabajar para mantener SNAP?

Los beneficiarios deben completar al menos 80 horas al mes de trabajo, capacitación laboral o servicio comunitario.

¿Qué pasa si una persona no cumple el requisito?

Quienes no cumplan con el requisito solo recibirán beneficios durante tres meses en un periodo de tres años.

¿El requisito aplica a todos los beneficiarios de SNAP?

No. Existen excepciones para personas con discapacidades, adultos mayores, padres con hijos dependientes y otras situaciones especiales.

¿Dónde pueden consultar los beneficiarios su situación?

Los beneficiarios pueden comunicarse con su oficina local de asistencia social o en el sitio oficial del USDA o del estado de Nueva York.

Conclusión

La aplicación de estos nuevos requisitos laborales para ciertos beneficiarios de SNAP en Nueva York refleja cómo las reglas federales del programa buscan equilibrar la asistencia alimentaria con incentivos para la participación laboral.

Para quienes dependen de este apoyo, estas nuevas condiciones serán clave para evitar la pérdida del beneficio. Las autoridades recomiendan revisar cada caso y explorar opciones de empleo o capacitación que permitan mantener la asistencia alimentaria.

