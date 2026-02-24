Cuánto debes ganar en 2026 para recibir el beneficio máximo del Seguro Social

Cuando se acerca la edad de jubilación, los trabajadores en Estados Unidos deben prepararse para aspirar al beneficio máximo del Seguro Social. Para ello, deben considerar dos factores clave: el sueldo anual que obtuvieron durante su vida laboral, ya que el promedio determina la cantidad a recibir al momento de solicitar el apoyo gubernamental.

El otro elemento determinante es la edad en la que decides jubilarte, ya que la Administración del Seguro Social (SSA) establece tres momentos en los que puedes solicitar tus beneficios: de manera anticipada, en edad plena de jubilación o de manera diferida, esta última permite aspirar al monto máximo disponible, especialmente en personas con buena salud y capacidad económica para retrasar su solicitud.

Finalmente, año con año el gobierno ajusta el tope de ingresos sujetos a impuestos para mitigar el efecto de la inflación y el costo de vida. En 2026, ese límite vuelve a aumentar.

Considerar estos elementos puede cambiar significativamente el monto que recibirás en el retiro, por lo que la planeación es fundamental para aspirar a una jubilación más estable.

¿Qué significa recibir el beneficio máximo del Seguro Social?

Para calcular el monto que corresponde a cada trabajador jubilado, la SSA promedia los 35 años con mayores ingresos durante toda tu vida laboral.

Si no tienes 35 años cotizando, el sistema coloca años en cero dentro del cálculo, lo que reduce el promedio y, por lo tanto, el monto final del beneficio.

Además, el cálculo considera el límite imponible, que para 2026 es de $184,500. Esto significa que solo los ingresos hasta ese monto anual están sujetos al impuesto del Seguro Social y cuentan plenamente para determinar tu beneficio futuro.

Ingresos por encima de esa cifra no incrementan el monto de la pensión mensual.

¿Cuánto puedes recibir según la edad y cuál es el beneficio máximo en 2026?

Jubilación anticipada (62 años)

Puedes solicitar tus beneficios desde los 62 años. Sin embargo, hacerlo implica una reducción permanente del pago mensual .

. En este caso, el beneficio máximo en 2026 es de $2,969 mensuales.

Edad plena de jubilación (FRA)

En 2026, para muchos trabajadores la edad plena se ubica en 66 años y 10 meses , aunque depende del año de nacimiento.

, aunque depende del año de nacimiento. Al jubilarte en esta etapa, recibes el 100% del beneficio calculado , sin penalizaciones por retiro anticipado.

, sin penalizaciones por retiro anticipado. El monto máximo en 2026 en esta categoría es de $4,152 mensuales.

A los 70 años: beneficio máximo diferido

Si decides retrasar tu jubilación después de la edad plena, puedes extenderla hasta los 70 años. Esto permite acumular créditos por demora , aumentando el monto mensual.

, aumentando el monto mensual. En 2026, el beneficio máximo a los 70 años es de $5,181 mensuales.

**La edad plena de jubilación (FRA) depende del año de nacimiento. Para la mayoría de quienes se jubilan actualmente, se ubica entre los 66 y 67 años.

(Fuente: Social Security Administration, datos oficiales 2026)

¿Qué pasa si trabajas y recibes beneficios antes de la edad plena?

Si decides recibir el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena y continúas trabajando, la SSA aplica límites de ingresos:

Se descuenta $1 por cada $2 que ganes por encima de $24,480 al año (si aún no alcanzas la edad plena).

que ganes por encima de al año (si aún no alcanzas la edad plena). En el año en que alcanzas tu edad plena, el límite aumenta a $65,160 , y se descuenta $1 por cada $3 por encima de ese monto, hasta el mes previo a cumplir la edad plena.

, y se descuenta por encima de ese monto, hasta el mes previo a cumplir la edad plena. Una vez alcanzas la edad plena de jubilación, ya no hay reducción de beneficios , sin importar cuánto ganes.

, sin importar cuánto ganes. El Seguro Social ajusta posteriormente el pago mensual para reflejar montos retenidos.

Muchas personas optan por seguir trabajando mientras reciben beneficios, ya sea por necesidad económica o por decisión personal.

Lo que debes saber para planear tu retiro

Antes de iniciar el trámite de jubilación, los especialistas recomiendan:

Revisar el historial de ingresos registrados ante el Seguro Social.

Confirmar que no existan años en cero que reduzcan tu promedio.

Evaluar si conviene trabajar más años para mejorar el cálculo.

Analizar el impacto de la edad de retiro en el monto mensual.

Estas decisiones pueden influir significativamente en el ingreso que recibirás durante el resto de tu vida.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es el límite imponible del Seguro Social?

Es el ingreso máximo anual que se toma en cuenta para calcular tus beneficios. En 2026 está fijado en $184,500.

¿Cuánto es el beneficio máximo si me retiro en 2026?

El máximo posible es de $5,181 al mes si esperas hasta los 70 años y has alcanzado el límite imponible durante al menos 35 años.

¿Puedo ganar más dinero y aumentar mi beneficio?

Puedes ganar más, pero solo el ingreso hasta el límite imponible se utiliza para calcular el beneficio.

¿Ganar el límite imponible cada año garantiza el beneficio máximo?

No necesariamente. También necesitas al menos 35 años con ingresos altos y retrasar la jubilación hasta los 70 años para aspirar al monto máximo.

Conclusión

Alcanzar el beneficio máximo del Seguro Social en 2026 depende de varios factores acumulados durante tu vida laboral: ingresos consistentes hasta el límite imponible de $184,500, una planificación estratégica y una decisión informada sobre la edad en la que solicitarás tus beneficios.

Comprender estas variables te permite ajustar expectativas y diseñar una estrategia de retiro más sólida y realista.

