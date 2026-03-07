Venezuela arrolló a Israel en Clásico Mundial y se pone líder en Grupo D

La selección de Venezuela sumó su segundo triunfo en línea en el Clásico Mundial de Béisbol al imponerse este sábado por 11-3 a Israel, con una gran jornada para Luis Arráez con dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

Venezuela se pone líder del Grupo D con dos victorias sin derrotas, en una fecha que tenía República Dominicana con descanso.

La novena venezolana tuvo un rally de cuatro carreras en la parte baja de la primera entrada, en la que Ronald Acuña puso la primera anotación tras un batazo de Arráez.

Arráez anotó tras un hit de Salvador Pérez y luego Eugenio Suárez conectó un jonrón de dos carreras para poner 4-0 la pizarra.

Luis Arráez vivió noche de ensueño para Venezuela ante Israel

Israel descontó luego de un triple de Garrett Stubbs y anotó con sencillo de Matt Mervis ante el lanzador Emmanuel De Jesús.

Arráez conectó un jonrón solitario para volver ampliar la ventaja por cuatro carreras (5-1), en una noche histórica para el venezolano.

En el sexto, Venezuela hizo cinco carreras, gracias a imparables de Maikel García y luego otro jonrón de Luis Arráez, su cuarto en la historia del Clásico Mundial.

Arráez es el primer jugador en la historia del Clásico Mundial de Béisbol con dos juegos de dos o más cuadrangulares.

En la alta de la novena Harrison Bader descontó una carrera más con jonrón 11-3, pero solo maquilló el marcador para la victoria venezolana.

Países Bajos dejó en el terreno a Nicaragua

En el otro duelo del Grupo D, a primera hora, Nicaragua llegaba a la novena entrada con una ventaja de 3-1 sobre Países Bajos hasta que apareció el segunda base curazoleño Ozzie Albies para transformar el primer lanzamiento de Ángel Obando en un jonrón de 3 carreras.

Albies se convirtió en el primer jugador en conectar un jonrón para dejar en el terreno desde que se creó el torneo en 2006.

Nicaragua, que el viernes cayó derrotado por 12-3 ante República Dominicana, ya daba por hecha la victoria, pero Albies, de los Bravos de Atlanta, aguó la fiesta.

Países Bajos obtuvo su primera ganancia, pero ya carga con una derrota en el torneo, puesto que el viernes cayó ante Venezuela por 6-2.

Dominicana juega este domingo frente a Países Bajos, mientras que Israel y Nicaragua jugarán en la noche, ambos duelos en el Loan Depot Park de Miami.

