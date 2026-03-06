México reforzará la seguridad del Mundial 2026 con cerca de 100,000 funcionarios

El general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación del Mundial 2026 en México, confirmó desde Zapopan que el Estado desplegará a cerca de 100,000 efectivos entre fuerzas públicas y seguridad privada.

Según detalló el mando militar, el operativo contará con 20,000 miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Guardia Nacional, y 55,000 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, a los que se sumará personal especializado de vigilancia privada para completar el cerco de protección.

El arsenal tecnológico y logístico para junio y julio será masivo, incluyendo 2,100 vehículos militares, 378 unidades civiles para escoltas de mandatarios y 24 aeronaves de vigilancia.

“Tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca (…) Por eso invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan si es que no están registrados en la lista blanca para volar estos aparatos”, advirtió el general Villalvazo.

Este despliegue ocurre en un momento delicado para la seguridad interna, especialmente tras la ola de violencia que sacudió diversas regiones tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Con 13 partidos por disputar en suelo azteca, el país se prepara para hacer historia por tercera vez, apostando todo a una estrategia de “tolerancia cero” ante cualquier amenaza que pueda empañar la fiesta del fútbol

