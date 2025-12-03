Billy Joel vendió un apartamento en Manhattan por $4.5 millones de dólares

El músico Billy Joel se ha dedicado en los últimos años ha deshacerse de varias de sus propiedades en Estados Unidos, esto, lo ha hecho al mismo tiempo que fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, lo que lo llevó a cancelar algunas presentaciones y parar otros proyectos.

Ahora, se ha informado que acaba de cerrar la venta de un apartamento en Manhattan, Nueva York, por $4.5 millones de dólares. Lo que más ha llamado la atención de esta transacción es que la compradora ha sido Alexa Ray Joel, quien es su hija mayor.

Alexa había enviado un mensaje al cantante luego de que fuera diagnosticado con hidrocefalia. “Mi papá es el hombre más fuerte y resiliente que he conocido”, subrayó. “Está totalmente comprometido a recuperarse por completo con fisioterapia continua mientras recupera sus fuerzas. El cariño, la empatía y la preocupación genuinos de todos significan mucho para él, y significan mucho para mí también”, dijo en su momento.

El pianista fue dueño de este apartamento desde el 2010, año en que se lo compró a Elizabeth Street por $3.3 millones de dólares.

Parece ser que la propiedad no entró oficialmente al mercado de bienes raíces y toda la negociación se hizo fuera del mercado, entre familia.

Lo que sí resalta ‘Realtor.com’ es que la propiedad tiene una extensión de 1,600 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de cancelar algunos concierto que tenía programado, Billy Joel también decidió cerrar su tienda de motocicletas de Nueva York.

