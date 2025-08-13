Billy Joel cerrará su tienda de motocicletas de Nueva York tras diagnostico de hidrocefalia

El cantante Billy Joel cerrará su querida tienda de motocicletas en Long Island y subastará su colección de 75 motocicletas tras ser diagnosticado con hidrocefalia.

De acuerdo con una portavoz, Claire Mercuri, la tienda 20th Century Cycles en Oyster Bay, Nueva York, cerrará a fines de septiembre y subastará su colección a finales de este año. Durante 15 años esta tienda estuvo abierta para exhibir la colección de motocicletas del ídolo de la música.

Billy Joel abrió 20th Century Cycles a fines de 2010 con el objetivo de tener un lugar en el cual pudiese mantener y reparar sus motocicletas, restaurar y personalizar las que compraba. Además, el cantante exhibía la colección de motocicletas al público sin costo alguno.

Además de la música, el intérprete de ‘Piano Man’ tenía una pasión por el automovilismo lo que lo llevó a crear este espacio que, en sus propias palabras, tenía el objetivo de “promover una estética”.

“Me gusta el estilo antiguo. Me gusta el estilo automovilístico de los años 30 a los 60. Quería coleccionar un montón de motos de ese tipo, ponerlas en un solo lugar y que la gente viera cómo era esa época de motos. Porque está empezando a perderse”, dijo en un video de YouTube de 2013 grabado en la tienda.

Además, Billy Joel tenía un profundo cariño por la zona al centro de Oyster Bay.

“Llevo mucho tiempo viviendo en esta comunidad. De hecho, crecí cerca de aquí. Y me gustaría que la gente se interesara por la ciudad y el pueblo”, dijo en el video.

La calle en la que se encuentra 20th Century Cycles pasó a llamarse Billy Joel Way en 2023.

En mayo de este año Billy Joel anunció que fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, una acumulación de líquido en el cerebro. Esta enfermedad causa confusión, pérdida de la memoria, el movimiento, la audición y otras afecciones. Por esta razón el artista canceló todos sus conciertos.

En una entrevista el mes pasado en el podcast Club Random de Bill Maher dijo que tenía problemas de equilibrio pero que se sentía bien. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de la subasta.

