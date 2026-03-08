¿Cuánto deberías tener ahorrado a los 30, 40 y 50 años en EE.UU.? Una guía realista según ingresos

Uno de los hábitos más saludables para cualquier persona es el ahorro. Sobre todo, en una realidad como la actual, en la que los programas de jubilación de muchos países no están dando dinero suficiente a las personas para gozar de un retiro digno e incluso holgado.

Ante esta situación, las personas cada vez más jóvenes han comenzado a tomar medidas para prever su jubilación, pues entre más tiempo pasen ahorrando, tendrán un fondo mucho más abundante para sus últimos años.

Si quieres diseñar un programa de este tipo para tus finanzas, algunos expertos explicaron cuáles son las metas financieras que deberías tener ahorradas en diferentes etapas de tu vida, a los 30, 40 y 50 años, así como otras variables económicas como: nivel de ingreso, estilo de vida y metas de retiro.

Estas son algunas referencias que ayudan a evaluar el progreso hacia la estabilidad económica, de acuerdo con un análisis de Fidelity Investments, una de las mayores gestoras de inversión en Estados Unidos:

Para preparar su jubilación y enfrentar gastos imprevistos, una persona debería tener ahorrado el equivalente a su salario anual a los 30 años, tres veces su salario a los 40 y seis veces su salario a los 50.

¿Por qué es importante ahorrar desde temprano?

Los expertos coinciden en que comenzar a ahorrar a una edad temprana significa una gran diferencia a largo plazo, ya que los ahorros crecen principalmente por el efecto del interés compuesto, un mecanismo que permite que el dinero genere rendimientos con el tiempo, en un fenómeno conocido ‘intereses sobre intereses’.

Según Fidelity Investments, empezar a ahorrar en los primeros años de la vida laboral facilita alcanzar metas financieras con una base sólida de ahorro:

“Ahorrar temprano permite que el dinero tenga más tiempo para crecer a través de la inversión”, señala la firma en su guía sobre planificación para el retiro.

Además, comenzar antes puede ayudar a enfrentar crisis económicas, gastos médicos imprevistos o cambios laborales inesperados.

¿Cuánto deberías tener ahorrado a los 30 años?

Los especialistas consideran que los primeros años de la vida laboral son clave para establecer hábitos financieros. Fidelity considera que una meta razonable a esta edad es al menos el equivalente a su salario anual ahorrado a los 30 años.

Este ahorro puede hacerse en:

Cuentas de ahorro

Planes de retiro como 401(k)

Cuentas de inversión

Fondos de emergencia

Por ejemplo, si una persona gana $60,000 al año, la recomendación sería tener aproximadamente esa misma cantidad acumulada en ahorro o inversión.

“El objetivo es comenzar a construir una base financiera sólida para el futuro”, plantea Fidelity.

¿Cuánto deberías tener ahorrado a los 40 años?

A medida que avanza la carrera profesional, las metas de ahorro suelen aumentar. En este momento, una persona debería tener ahorrado aproximadamente tres veces su salario anual.

Esto significa que alguien que gana $70,000 al año debería aspirar a un ahorro acumulado cercano a los $210,000 en ahorros o inversiones.

En esta etapa, los expertos sugieren abonar dinero a instrumentos como:

Planes de jubilación

Inversiones diversificadas

Ahorro para educación de los hijos

Reducción de deudas

“Los años de los 40 suelen ser un periodo clave para fortalecer el ahorro destinado a la jubilación”, explica el análisis.

¿Cuánto deberías tener ahorrado a los 50 años?

A los 50 años, la recomendación es que las personas estén muy cerca de su meta final de ahorro para el retiro, es decir una cantidad aproximada a seis veces el salario anual acumulado.

Por ejemplo:

Salario anual: $80,000

Ahorro recomendado: alrededor de $480,000

A partir de esta edad, muchos trabajadores también pueden aprovechar las llamadas “contribuciones de recuperación” para engrosar sus planes de retiro. Estas contribuciones, permiten aportar cantidades adicionales a cuentas como el 401(k) o las IRA.

La realidad del ahorro en Estados Unidos

A pesar de estas recomendaciones, muchos estadounidenses están muy lejos de estos objetivos.

Según datos del Federal Reserve Board, millones de trabajadores tienen ahorros limitados para el retiro. Incluso, una parte significativa de la población no tiene suficiente dinero ahorrado para abordar una emergencia financiera: “Muchos hogares estadounidenses no cuentan con ahorros suficientes para cubrir gastos inesperados”.

Esta situación preocupa a analistas financieros, ya que puede afectar la estabilidad económica a largo plazo de una cantidad creciente de países.

Consejos para mejorar el ahorro

Los especialistas en finanzas personales recomiendan varias estrategias para mejorar el ahorro.

Entre las más comunes se encuentran:

Ahorrar al menos 15% del ingreso anual

Aprovechar planes de retiro patrocinados por empleadores

Crear un fondo de emergencia

Reducir deudas de alto interés

Invertir a largo plazo

Según Fidelity, mantener un ahorro constante puede ayudar a mejorar la seguridad financiera con el tiempo: “El ahorro disciplinado y la inversión a largo plazo son claves para alcanzar la independencia financiera”, finaliza el estudio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ahorro adecuado para el retiro

¿Cuánto debería tener ahorrado a los 30 años?

Los expertos sugieren tener aproximadamente el equivalente a un salario anual ahorrado o invertido.

¿Cuál es la meta de ahorro a los 40 años?

La recomendación común es tener tres veces el salario anual acumulado en cuentas de ahorro o inversión.

¿Cuánto dinero se recomienda tener a los 50 años?

Los especialistas recomiendan alcanzar alrededor de seis veces el salario anual.

¿Es obligatorio cumplir estas metas?

No. Estas cifras son guías generales, no reglas estrictas, y pueden variar según ingresos y estilo de vida de cada persona.

¿Qué porcentaje del salario se debería ahorrar?

Muchos expertos sugieren ahorrar al menos 15% del ingreso anual para el retiro.

Conclusión

Ahorrar para el futuro es un desafío financiero para todas las personas, especialmente en un contexto de inflación elevada y aumento del costo de vida. Sin embargo, establecer metas de ahorro por edad puede ayudar a los trabajadores a evaluar su progreso financiero y planificar mejor su jubilación.

Las recomendaciones de instituciones financieras como Fidelity ofrecen una referencia útil para construir estabilidad económica a largo plazo. Aunque cada situación es distinta, comenzar a ahorrar temprano y ser constante puede marcar una gran diferencia en el futuro.

