Nueva York recauda $162,000 millones por impuestos y aun así 1 de cada 3 piensa irse

El estado de Nueva York confirmó una recaudación récord de $162,000 millones en impuestos en 2025, un aumento de $6,700 millones respecto al año anterior. Sin embargo, una encuesta reciente reveló que 33% de los residentes considera dejar el estado en los próximos cinco años, y de ellos, 15% dijo que los impuestos son una de las razones principales, lo cual refleja el fuerte contraste entre el alto costo de vivir y trabajar en una ciudad como NY.

Recaudación récord en Nueva York: ¿de dónde sale el dinero?

De acuerdo con el reporte de News10NBC, el estado alcanzó este nuevo récord de recaudación ($162,000 millones) durante el año fiscal más reciente, impulsado por el crecimiento en la recaudación del impuesto sobre ventas, que aumentó en $1,200 millones, para un total de $6,700 millones.

Sobre este resultado favorable, la comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas, Amanda Hiller, sostuvo que: “La mayoría de los neoyorquinos y las empresas tienen cargas impositivas modestas, pero nuestros individuos y empresas con mayores ingresos pagan las tasas impositivas combinadas más altas del país.”

Un tercio de los neoyorquinos considera mudarse: encuesta Marist

Sin embargo, una encuesta reciente de Marist Poll, asegura que 33% de los residentes de Nueva York está considerando dejar el estado en los próximos cinco años y uno de los factores determinantes es precisamente la alta carga de impuestos.

De hecho, el senador por Nueva York Steven Rhodes confirmó que esta percepción tiene fundamento y, durante una audiencia legislativa confirmó que: “La Tax Foundation afirma que las clasificaciones competitivas del impuesto sobre la renta para 2025 ubican a Nueva York en el último lugar entre 50 estados.”

Por ello, ha crecido el debate sobre la falta de competitividad que tiene el estado en cuanto a incentivos fiscales para que los residentes decidan permanecer y seguir generando impuestos.

¿Quiénes son los neoyorquinos que planean dejar Nueva York por los impuestos?

Sobre cuáles son los segmentos de la población que tienen pensado mudarse a otro lado ante los altos cobros de impuestos y el elevado nivel de vida Brahvan Ranga, representante del grupo Invest in Our New York, declaró:

“Los estudios han demostrado que, si bien el estado ha atraído a una importante cantidad de millonarios en los últimos años, los trabajadores están abandonando el estado porque ya no pueden permitirse vivir aquí por el alto costo de vida general, agravado por las altas tasas impositivas.

Esta no es una buena noticia para el gobierno del estado, ya que la Citizens Budget Commission (CBCNY) ha advertido que los contribuyentes de mayores ingresos representan una proporción significativa de la recaudación estatal, y si un número importante decide migrar a otros estados provocaría un impacto fiscal relevante.

Reembolsos y créditos fiscales: el otro lado de la historia

Para incentivar a los contribuyentes, el Departamento de Impuestos informó que el estado emitió más de $2,000 millones en cheques de reembolso a más de 8 millones de residentes durante la temporada fiscal más reciente.

Además, el gobierno del estado reitera que la tasa estatal de impuesto sobre ventas es de 4%, una de las más bajas a nivel nacional. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York la tasa combinada es mayor, debido a los impuestos locales que cobra.

Las autoridades estatales han defendido que los fondos recaudados se utilizan para financiar servicios clave como:

Educación pública

Infraestructura

Transporte

Programas sociales

¿Cómo impacta esto a la comunidad latina?

Para muchas familias hispanas, este debate no es algo abstracto, es un impacto directo en sus bolsillos.

A nivel familiar, los impuestos en Nueva York afectan:

El ingreso neto disponible

El costo de consumo diario

Las decisiones sobre vivienda

La planificación financiera a largo plazo

En particular, trabajadores del sector servicios y pequeños empresarios pueden sentir mayor presión si sus costos operativos y personales también aumentan.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de los impuestos la vida en Nueva York

¿Cuánto recaudó Nueva York en el último año fiscal?

$162,000 millones, según datos oficiales del gobierno del estado.

¿Qué porcentaje de residentes considera mudarse próximamente de Nueva York?

El 33%, según una encuesta de Marist Poll, de los cuales 15% refiere la pesada carga de impuestos como factor principal

¿Nueva York cobra la tasa estatal más alta en el país?

De acuerdo con el ranking de Tax Foundation para 2025, el estado de Nueva York ocupa el último lugar en competitividad del impuesto sobre la renta.

¿El estado ofrece reembolsos a sus residentes?

Sí. El estado devolvió más de $2,000 millones en reembolsos a más de 8 millones de residentes en la última temporada fiscal.

Conclusión

La combinación de una recaudación récord y un tercio de los residentes considerando abandonar el estado refleja la fuerte tensión fiscal y económica que enfrentan los habitantes de Nueva York, que va más allá de simples estadísticas.

Mientras las autoridades sostienen que el sistema es progresivo y se utiliza para financiar servicios esenciales, una parte significativa de la población resiente la presión financiera.

Para la comunidad hispana en Nueva York, comprender estos datos es fundamental antes de tomar decisiones como mudarse, cambiar de empleo o reestructurar sus finanzas personales.

El debate continúa abierto: ¿es un problema de impuestos, de costo de vida o de percepción económica?

