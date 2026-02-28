Retirarse fuera de EE.UU. ya no es un sueño lejano: estos destinos combinan salud accesible y bajo costo de vida en 2025

Muchas personas sueñan con sacar el mejor partido posible a su retiro, luego de una larga vida de trabajo. Por ello, con años de antelación, realizan una planeación cuidadosa para elegir el lugar donde pasarán sus últimos años, de la mejor manera posible.

Para ayudarlos, Natixis Investment Managers elaboró el informe anual Global Retirement Index (GRI) 2025, que clasifica a los mejores países para jubilarse en el mundo. El ranking analiza datos económicos y sociales para determinar los lugares que ofrecen mayor estabilidad y mejores condiciones de vida para los adultos mayores en su retiro.

¿Qué es el Global Retirement Index 2025?

Natixis Investment Managers es una firma global de gestión de activos con sede en Boston y su índice busca evaluar “los elementos que influyen directamente en la calidad del retiro a nivel internacional” en decenas de países desarrollados utilizando indicadores reconocidos a nivel mundial, agrupados en cuatro grandes categorías:

Finanzas en la jubilación

Bienestar material

Servicios Salud

Calidad de vida

Los países mejor posicionados para jubilarse

De acuerdo con el GRI 2025, los países europeos dominan los primeros lugares. Entre los mejor clasificados se encuentran:

Suiza

Noruega

Islandia

Irlanda

Países Bajos

Luxemburgo

Australia

Dinamarca

Alemania

Finlandia

Natixis señala que los países mejor posicionados destacan por tener “sistemas de salud sólidos, estabilidad financiera y calidad ambiental”. Suiza y Noruega además muestran estabilidad macroeconómica, bajos niveles de deuda pública y sistemas de salud robustos. Estados Unidos figura hasta el lugar 21 del ranking.

¿Cómo se calcula el ranking?

El índice utiliza indicadores reconocidos a nivel mundial, provenientes de organismos internacionales como:

Banco Mundial

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Entre los factores evaluados están:

Inflación

Tasas de interés reales

Endeudamiento gubernamental

Esperanza de vida

Acceso a servicios médicos

Calidad ambiental

Según el Banco Mundial, la esperanza de vida promedio en países como Suiza y Noruega supera los 82 años, un dato clave en el análisis de bienestar en la jubilación.

Natixis señaló que: “la atención sanitaria y la seguridad financiera siguen siendo pilares fundamentales de la confianza en la jubilación.”

Seguridad financiera y estabilidad económica

Uno de los componentes más relevantes del índice es la seguridad financiera en el retiro.

Para esta categoría el informe evalúa:

Solidez de los sistemas de pensiones

Nivel de ahorro individual

Presión fiscal

Capacidad del Estado para sostener beneficios

Según el Fondo Monetario Internacional, economías como la suiza y la noruega mantienen altos niveles de resiliencia fiscal y estabilidad bancaria, lo que reduce riesgos financieros para el ahorri de los pensionados.

Sin embargo, el informe también advierte que la inflación global y el aumento del costo de vida se encuentran en desafíos importantes en varias economías desarrolladas.

Calidad de vida y entorno ambiental

La calidad del entorno, incluida la contaminación del aire y la sostenibilidad ambiental, influye directamente en la clasificación.

Al respecto, La OCDE ha señalado que los países nórdicos mantienen altos estándares ambientales y sistemas de bienestar sólidos: “Los factores ambientales influyen cada vez más en las decisiones de jubilación,” indicó Natixis.

En este tópico, los niveles de satisfacción con la vida en países como Finlandia y Dinamarca continúan entre los más altos del mundo, según la OCDE.

¿Qué significa este análisis para quienes planean jubilarse?

Aunque el ranking no está diseñado exclusivamente para ciudadanos estadounidenses o latinos, ofrece una referencia global sobre estabilidad y bienestar en el retiro.

Por ello, las personas que están cerca de su jubilación y pretenden mudarse a otro país deben considerar que:

El costo de vida en los países mejor clasificados suele ser elevado

Las políticas migratorias pueden limitar el acceso a residencia

El sistema de pensiones local puede no aplicar a extranjeros

Los expertos financieros también recomiendan evaluar cuidadosamente factores como impuestos, cobertura médica y requisitos migratorios antes de tomar una decisión.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los mejores países para elegir una jubilación

¿Cuál es el mejor país para jubilarse en 2025?

Según el Global Retirement Index 2025, Suiza ocupa el primer lugar por estabilidad financiera y calidad de vida.

¿Qué factores analiza el índice?

Evalúa finanzas, salud, bienestar material y calidad ambiental utilizando datos del Banco Mundial, FMI y OCDE.

¿Estados Unidos aparece en el ranking?

Sí, pero aparece hasta el lugar 21 del listado 2025.

¿El costo de vida influye en el ranking?

Sí. La estabilidad económica y el poder adquisitivo forman parte del componente de bienestar material.

¿Es recomendable mudarse a uno de estos países?

Depende de factores personales, fiscales y migratorios que deben analizarse caso por caso.

Conclusión

El Global Retirement Index 2025 confirma que, particularmente los países nórdicos y Suiza, continúan liderando como los mejores destinos para jubilarse en términos de estabilidad económica, calidad de vida y acceso a la salud.

Sin embargo, más allá del ranking, el retiro sigue siendo una decisión profundamente personal que debe considerar ingresos, ahorros, sistema médico y entorno social. El informe ofrece una brújula global, pero cada planificación de jubilación requiere un análisis individualizado y estratégico.

Sigue leyendo:

– Cuánto debes ganar en 2026 para recibir el beneficio máximo del Seguro Social

– Cuánto dinero debes tener invertido para igualar un pago del Seguro Social

– Elon Musk dice que la IA hará innecesario ahorrar para la jubilación, dice por qué