Día Internacional de la Mujer: los peores y mejores países respecto a derechos femeninos en este 2026

¿El mundo se está convirtiendo en un lugar mejor para las mujeres o está viviendo un retroceso? Esa es la pregunta central que plantea el nuevo informe Mujeres, Paz y Seguridad 2025-2026, un análisis global que examina cómo las políticas públicas, las instituciones y las condiciones sociales influyen en la vida de millones de mujeres.

El estudio, elaborado por el Georgetown Institute for Women, Peace and Security, analiza la situación en 181 países mediante un índice conocido como WPS (Women, Peace and Security). Este indicador combina 13 variables agrupadas en 3 grandes dimensiones: inclusión, justicia y seguridad, para medir el nivel de bienestar y empoderamiento de las mujeres en el mundo.

Los resultados muestran un panorama desigual: mientras algunos países mantienen altos estándares de igualdad y protección, otros continúan atrapados en ciclos de violencia, discriminación y conflicto.

Los países donde las mujeres viven mejor

El informe confirma una tendencia que se repite desde hace años: las naciones del norte de Europa siguen liderando el ranking mundial.

El país que vuelve a ocupar el primer lugar es Dinamarca, con una puntuación de 0.939, consolidándose como el mejor lugar del mundo para ser mujer según el índice WPS.

Le siguen otras naciones con altos niveles de desarrollo social, económico e institucional:

1) Dinamarca – 0.939

2) Islandia – 0.932

3) Noruega – 0.924

4) Suiza – 0.924

5) Finlandia – 0.921

6) Luxemburgo – 0.918

7) Bélgica – 0.912

8) Países Bajos – 0.905

9) Austria – 0.898

10) Estonia – 0.896

Los 10 primeros puestos están ocupados exclusivamente por países desarrollados. De hecho, 5 de los 5 primeros pertenecen a la región nórdica, conocida por sus sistemas de bienestar robustos, altos niveles de educación femenina y políticas activas de igualdad de género.

En el caso de Estados Unidos, el país se ubica en el puesto 37 del ranking mundial, una posición intermedia dentro del grupo de países desarrollados. El informe señala que, aunque mantiene niveles altos de inclusión económica y participación política femenina, enfrenta desafíos en indicadores como mortalidad materna, seguridad y desigualdad social, factores que reducen su puntuación global.

En Latinoamérica, el informe destaca un avance significativo: Costa Rica (34.º) y Uruguay (35.º) lograron ingresar por primera vez en la parte superior del ranking mundial. Sin embargo, los investigadores advierten que estos casos son excepciones dentro de una región que aún enfrenta importantes desafíos estructurales.

Cada día hay más mujeres enfrentándose a situaciones de violencia extrema que pone en riesgo sus vidas y su garantías. (Foto: Ginnette Riquelme/AP)

Los países donde la situación es más crítica

En el otro extremo del ranking, los países con peor desempeño comparten una característica común: conflictos armados, fragilidad institucional y altos niveles de pobreza.

El último lugar lo ocupa nuevamente Afganistán, con una puntuación de apenas 0.279.

Los 10 países con peor desempeño son:

1) Afganistán – 0.279

2) Yemen – 0.323

3) República Centroafricana – 0.362

4) Siria – 0.364

5) Sudán – 0.397

6) Haití – 0.399

7) República Democrática del Congo – 0.405

8) Burundi – 0.407

9) Sudán del Sur – 0.411

10) Myanmar – 0.442

7 de estos países han permanecido en los últimos lugares desde la primera edición del índice, lo que revela la persistencia de crisis profundas que afectan directamente la vida de las mujeres.

En estos contextos, los datos son contundentes: más de una de cada 5 mujeres sufrió violencia de pareja en el último año, menos de la mitad se siente segura en su comunidad y casi tres de cada cuatro viven cerca de zonas de conflicto.

Conflictos en aumento y riesgos para los derechos de las mujeres

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la relación entre el estancamiento de los derechos de las mujeres y el aumento de los conflictos armados.

Según el estudio, una de cada 6 personas en el mundo está expuesta a conflictos, una cifra que refleja el deterioro del contexto global de seguridad.

Los datos muestran además que en los últimos 5 años se registraron más muertes relacionadas con batallas que en cualquier otro quinquenio desde el final de la Guerra Fría, con excepción de 1994.

Las mujeres se encuentran entre las principales afectadas. En 2024, 676 millones de mujeres vivían a menos de 50 kilómetros de una zona de conflicto, un aumento del 74% respecto a 2010 y el nivel más alto registrado hasta ahora.

Además, entre 2022 y 2023 los casos verificados de violencia sexual vinculada a conflictos aumentaron un 50%, mientras que las mujeres representan aproximadamente la mitad de los 117.5 millones de personas desplazadas en el mundo.

La proximidad a conflictos también se relaciona con mayor mortalidad materna, peor acceso a la justicia y niveles más altos de violencia política contra las mujeres, que en estos contextos triplica el promedio mundial.

Brechas persistentes en educación, empleo y seguridad

El informe también analiza las desigualdades en ámbitos clave como la educación, el trabajo y la seguridad comunitaria.

En los países con mejor desempeño, las mujeres reciben más de 12 años de educación en promedio, mientras que en regiones como África subsahariana o Estados frágiles la escolaridad femenina apenas alcanza 5.3 años.

En cuanto al empleo, el promedio global de participación femenina en la fuerza laboral es de 56%, aunque las diferencias regionales son marcadas: llega al 73% en países desarrollados, pero cae al 24% en Oriente Medio y el norte de África.

Un caso llamativo es Burundi, que registra la tasa más alta de empleo femenino del mundo (90 %), pese a estar clasificado como Estado frágil.

El acceso a la justicia también muestra fuertes contrastes. Mientras Dinamarca ocupa el primer lugar, su desempeño supera en más de 40 veces al de Nicaragua, que aparece al final de este indicador.

En materia de seguridad, el porcentaje global de mujeres que se sienten seguras caminando solas de noche aumentó ligeramente, pasando de 64% a 66%. Aun así, más de un tercio de las mujeres del mundo continúa sintiéndose insegura.

La brecha entre países también es enorme: Singapur alcanza un 97% de percepción de seguridad, mientras que en Siria apenas llega al 17%.

Un futuro incierto, pero con señales de esperanza

A pesar de los desafíos, el informe subraya que el progreso es posible. En varios países, mejoras significativas han sido impulsadas por liderazgos femeninos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos comprometidos con la igualdad de género.

Sin embargo, los investigadores advierten que la situación global sigue siendo frágil. La combinación de conflictos armados, crisis políticas y reacciones contra los derechos de las mujeres podría frenar los avances logrados en las últimas décadas.

La conclusión del estudio es clara: la condición de las mujeres sigue siendo persistentemente baja en muchas partes del mundo, y en algunos casos incluso está empeorando. Pero también existen caminos para avanzar, siempre que las políticas públicas, las instituciones y la sociedad trabajen de forma coordinada para garantizar igualdad, seguridad y oportunidades reales para todas.

