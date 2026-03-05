Estos son los estados donde más mujeres son dueñas de negocios en EE.UU.

En vísperas de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, un análisis basado en datos de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) reveló que hay fuertes diferencias a nivel estatal sobre la cantidad de empresas propiedad de mujeres.

El estudio, elaborado por la empresa tecnológica Algo, encontró que Georgia lidera el país con el 42.2% de negocios propiedad de manos femeninas, mientras que Delaware y Dakota del Sur registran la menor participación, con apenas 32.8%.

Los datos muestran que, aunque el emprendimiento femenino ha crecido en el país, todavía existen importantes brechas regionales que afectan la capacidad de las mujeres para crear y expandir negocios.

Los estados donde las mujeres tienen más empresas en Estados Unidos

El análisis examinó tanto empresas empleadoras como no empleadoras propiedad de mujeres en todo el país, utilizando los datos más recientes de la SBA.

Entre los estados con mayor presencia de negocios liderados por mujeres destacan:

Georgia — 42.2% de empresas propiedad de mujeres

Hawaii — 40.6%

Oregon — 40%

Carolina del Sur — 39.9%

Louisiana — 39.9%

Nuevo México — 39.9%

En Georgia, por ejemplo, el estudio encontró 512,667 empresas propiedad de mujeres de un total de 1,215,635 negocios, lo que lo convierte en el estado con mayor participación femenina en el país.

Según los datos, las mujeres poseen 45.7% de las empresas no empleadoras en Georgia, aunque la participación en empresas que sí contratan empleados baja a 22.1%.

Los estados con menor presencia de empresas lideradas por mujeres

En el otro extremo del ranking aparecen varios estados donde la participación femenina en la propiedad empresarial es considerablemente menor:

Delaware — 32.8%

Dakota del Sur — 32.8%

Wyoming — 32.9%

Utah — 33.6%

Maine — 33.7%

Nueva Jersey — 33.7%

New Hampshire — 34.0%

En Delaware, por ejemplo, existen 32,096 empresas propiedad de mujeres, mientras que en Dakota del Sur la cifra es de 29,348 negocios, según el análisis de la SBA.

Estos registros confirman cómo en estos estados los entornos son menos favorables para el emprendimiento femenino en términos de proporción de negocios.

Nueva York y Nueva Jersey rondan el 40% de negocios propiedad de mujeres

Las mujeres poseen alrededor del 40.9% de las empresas en Nueva York y cerca del 39.9% en Nueva Jersey, según perfiles estatales de la SBA. Estas cifras sitúan a ambos estados cerca del promedio alto nacional de emprendimiento femenino y reflejan el peso creciente de las mujeres en la economía local.

La brecha entre empresas con empleados y negocios individuales

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la diferencia entre las empresas que no tienen empleados y aquellas que sí generan puestos de trabajo.

Sanjeev Balasubramanian, vicepresidente sénior de Arquitectura de Soluciones en Algo, explicó que esta brecha “ofrece un panorama claro del emprendimiento femenino en Estados Unidos, con fuertes patrones regionales emergentes”.

El ejecutivo agregó que el crecimiento de negocios liderados por mujeres es evidente, pero el desafío sigue siendo su expansión.

Según el especialista, muchas mujeres logran iniciar negocios, pero enfrentan obstáculos para escalar sus empresas hasta niveles donde puedan contratar empleados.

Factores que influyen en el emprendimiento femenino

Diversos estudios de la Oficina del Censo de Estados Unidos y la SBA indican que el acceso a capital, redes profesionales y apoyo institucional influyen significativamente en el crecimiento del emprendimiento femenino.

Entre los factores más citados por especialistas se encuentran:

Acceso limitado a financiamiento empresarial

Menor disponibilidad de capital de riesgo

Responsabilidades familiares adicionales

Brechas históricas en redes empresariales

Balasubramanian sostuvo que: “Las mujeres han logrado avances notables en estados como Georgia y Hawaii, donde los factores culturales y económicos pueden ser más favorables”, indicó.

El crecimiento del emprendimiento femenino en EE.UU.

A pesar de las diferencias regionales, los datos muestran que el emprendimiento femenino ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas.

De acuerdo con cifras de la Administración de Pequeños Negocios, millones de empresas en Estados Unidos son actualmente propiedad de mujeres, lo que confirma un impacto cada vez más importante de la economía nacional.

Las mujeres han ganado presencia especialmente en sectores como:

Servicios profesionales

Comercio minorista

Salud y bienestar

Tecnología y consultoría

El crecimiento de negocios dirigidos por mujeres también ha sido impulsado por programas de apoyo empresarial, incubadoras y acceso a plataformas digitales.

Qué políticas podrían ayudar a cerrar la brecha

El estudio sugiere que las políticas públicas han sido clave para impulsar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.

Pero Balasubramanian advirtió que el principal reto no es solo iniciar negocios, sino ayudarlos a crecer: “Las políticas estatales que abordan específicamente el apoyo en la etapa de crecimiento podrían ayudar a cerrar esta brecha”, sostuvo.

Entre las medidas más recomendadas por expertos destacan:

Programas de financiamiento empresarial

Acceso a capacitación empresarial

Redes de mentoría

Incentivos para contratación y expansión

Estas herramientas podrían ayudar a que más empresas lideradas por mujeres pasen de emprendimientos individuales a compañías con empleados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empresas propiedad de mujeres

¿Qué se considera una empresa propiedad de mujeres?

Son las empresas donde una o varias mujeres poseen más del 50% del negocio, según los criterios utilizados por la SBA.

¿Qué estado tiene más empresas propiedad de mujeres?

Georgia lidera el ranking con el 42.2% de empresas propiedad de mujeres.

¿Cuáles son los estados con menor participación femenina?

Delaware y Dakota del Sur registran el porcentaje más bajo, con 32.8% de empresas propiedad de mujeres.

¿Cuántos negocios propiedad de mujeres hay en Nueva York y Nueva Jersey?

Según la SBA, las mujeres poseen alrededor del 40.9% de las empresas en Nueva York y cerca del 39.9% en Nueva Jersey.

¿Por qué muchas empresas de mujeres no tienen empleados?

Factores como acceso limitado a capital o dificultades para escalar el negocio influyen en esta tendencia.

¿El emprendimiento femenino está creciendo en Estados Unidos?

Sí. Datos de la SBA y la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que el número de negocios liderados por mujeres ha aumentado en las últimas décadas.

Conclusión

El emprendimiento femenino continúa creciendo en Estados Unidos, pero con graves desigualdades entre estados. Mientras estados como Georgia y Hawaii muestran una fuerte presencia de empresas propiedad de mujeres, otros todavía presentan brechas significativas.

El reto principal ya no es únicamente iniciar negocios, sino garantizar que las mujeres tengan las condiciones necesarias para expandirlos. El acceso a financiamiento, redes empresariales y políticas de apoyo podrían ser determinantes para reducir estas diferencias y fortalecer el papel de las emprendedoras en la economía estadounidense.

