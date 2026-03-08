Irán nombra al hijo de Jamenei, Mojtaba, como nuevo líder supremo

La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país en sustitución de su padre, Ali Jamenei, fallecido tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, según informaron medios estatales iraníes.

Con el nombramiento, la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica queda en manos del hijo del antiguo líder.

Mojtaba Jamenei es un clérigo de rango medio que desde hace años figuraba entre los posibles sucesores dentro de ciertos sectores del poder iraní. Su cercanía con la Guardia Revolucionaria y con el círculo político que rodeaba a su padre lo había convertido en una figura influyente dentro del sistema.

Horas antes de que se hiciera público el anuncio, varios clérigos iraníes habían adelantado que la Asamblea de Expertos ya había elegido al sucesor de Jamenei, aunque señalaron que el nombre sería revelado más adelante.

Sin el visto bueno de Trump

El proceso de sucesión ha estado rodeado además de tensiones con Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado en días recientes que su gobierno debería tener algún tipo de participación en la designación del próximo líder iraní, una posibilidad que Teherán rechazó tajantemente.

El jueves, el mandatario republicano declaró que quería influir en la elección de la misma manera que, según afirmó, lo hizo en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, cuando respaldó a Delcy Rodríguez.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, dijo entonces.

Trump volvió a pronunciarse este domingo sobre el tema y aseguró que el nuevo líder iraní podría tener dificultades para mantenerse en el cargo si no cuenta con el respaldo de su administración.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”.

