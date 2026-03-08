Jacob Kiplimo hace historia tras romper el récord mundial de medio maratón

El atleta ugandés Jacob Kiplimo hizo historia este domingo al romper el récord mundial en la media maratón de Lisboa, logrando el primer lugar con un registro de 57:20 minutos en 21 kilómetros.

El corredor de 25 años sobrepasó por tan solo 10 segundos el registro del etíope Yomif Kejelcha que ostentaba desde la media maratón de Valencia en 2024.

Jacob Kiplimo sets a half marathon world record at 57:20…



Yes, that’s 13.1 miles in 57 minutes and 20 seconds. Incredible. pic.twitter.com/BBhdNxj5kv — Barstool Sports (@barstoolsports) March 8, 2026

La gloria en Portugal no le es ajena a un Kiplimo que ya había sido el más rápido cuando, en 2021, finalizó la carrera con un crono de 57:31 minutos.

“Estoy muy contento de haber batido el récord mundial. Después de los primeros diez kilómetros, pensé que era posible”, dijo Kiplimo al cruzar la meta.

A partir de los 15 kilómetros, Kiplimo decidió atacar y completó los últimos kilómetros en 13:13. Este nuevo récord llega semanas después de que la federación internacional de atletismo (World Athletics) invalidara una marca previa de Kiplimo en Barcelona (56:42).

La victoria también llega tras un 2025 exitoso en el que salió campeón de la media maratón de Buenos Aires y también con un tiempo récord para la competición: 58 minutos 29 segundos.

En la rama femenina, Tsigie Gebreselama reafirmó su dominio. La etíope defendió con éxito su título al detener el cronómetro en 1:04:48. Aunque su registro quedó lejos del récord mundial de Letesenbet Gidey.

Kiplimo sigue ampliando su legado en el atletismo de fondo, ya que conquistó la plata en el Maratón de Londres y se coronó con el oro en Chicago.

A su palmarés se suma la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde brilló en los 10.000 metros.



