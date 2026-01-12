Excampeón del Maratón de Nueva York, Albert Korir, suspendido por dopaje

Albert Korir, quien fuese campeón del Maratón de Nueva York en 2021, fue suspendido este lunes. La Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés) anunció que el atleta dio positivo en un control antidoping.

En un comunicado difundido en redes sociales, la AIU anunció que el keniano fue incluido el pasado 8 de enero en la lista de atletas suspendidos de forma provisional. ¿La razón? “Uso o presencia de una sustancia prohibida (CERA)”.

Según la AIU, este hallazgo se traduce en una violación de los artículos 2.1 y 2.2 del código mundial antidopaje. Korir ya fue notificado al respecto.

The AIU has provisionally suspended Albert Korir (Kenya) for Presence/Use of a Prohibited Substance (CERA) pic.twitter.com/NoRFI4p1BQ — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) January 12, 2026

La suspensión provisional le impide a Korir participar en cualquier competencia o actividad en atletismo antes de la decisión final en una audiencia que se debe realizar bajo las Reglas Antidopaje del Mundo de Atletismo o el Código de Conducta de Integridad.

¿Qué es CERA, la sustancia por la que dio positivo Albert Korir?

CERA son las siglas de Continuous Erythropoietin Receptor Activator (Activador Continuo del Receptor de Eritropoyetina). Es un medicamento que se usa para tratar enfermedades del riñón.

Esta sustancia estimula la producción de glóbulos rojos, lo que la convierte en atractiva para el dopaje en deportes de resistencia porque mejora el rendimiento.

Ya ha ocurrido en otras disciplinas como el ciclismo, donde Riccardo Riccó, Danilo di Luca o Bernard Kohl también dieron positivo.

El keniano se volvió viral y conocido gracias a su participación en el Maratón de Nueva York de 2021, donde quedó en primer lugar.

En 2019 fue segundo lugar, al igual que en 2023, donde logró su mejor marca personal con 2:06:57. Las últimas dos ediciones (2024 y 2025) quedó en tercer lugar.



