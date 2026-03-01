Atleta Denita Jackson acusada de acuchillar a su pareja Kevaughn Goldson por supuesta infidelidad

La atleta universitaria Denita Jackson está siendo acusada de apuñalar y quitarle la vida a su pareja, el atleta jamaicano Kevaughn Goldson, por una supuesta infidelidad.

De acuerdo con el fiscal del condado de Cole Locke Thompson, a Jackson se le señala por asesinato en segundo grado y acción criminal armada.

Según documentos judiciales, el pasado lunes 23 de febrero la atleta fue arrestada por estos dos cargos y sin derecho a fianza.

Goldson fue encontrado sin vida en su residencia dentro del campus universitario de Missouri, donde estudiaba y compartía espacio con su pareja.

A Lincoln University sprinter is in custody for allegedly stabbing her sprinter boyfriend to death. 27-year-old Denita Jackson is charged with second-degree murder and armed criminal action following the fatal stabbing of 23-year-old Kevaughn Goldson in Jefferson City, Missouri. pic.twitter.com/mNq3LMMDUD — N' Cuffs (@NCuffs1) February 25, 2026

La noche del asesinato

La noche del 21 de febrero, Jackson acudió al lugar y se quedó a dormir allí. A la mañana siguiente, Jackson notó que la cama estaba desordenada y que Goldson ya no estaba en la habitación.

Poco después, ella llamó a la policía de Jefferson City y dijo que había tenido un altercado con Goldson y que lo había apuñalado.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a Goldson en la sala de estar con dos heridas de arma blanca, una en el pecho y otra en la espalda, además de rasguños compatibles con una pelea.

Goldson no pudo conversar con los agentes mientras se encontraba con vida. Fue trasladado de emergencia en avión al Hospital MU de Columbia. Horas más tarde, murió en medio de una cirugía.

Causa del asesinato

Jackson sospechaba que Goldson tenía una aventura con una de sus compañeras de cuarto. Esa sospecha surgió después de que ella forzara la entrada a la habitación de la testigo con una pinza para el pelo y los encontrara vestidos acostados en la cama.

La atleta originaria de Guyana declaró que anteriormente había tenido un acalorado conflicto con su pareja tras romper por un frasco de colonia.

También explicó que ella y Goldson habían mantenido durante años una relación tóxica, con antecedentes de violencia doméstica.

Según documentos judiciales, Jackson admitió haber apuñalado a Goldson en la presencia de uno de sus compañeros de habitación.

Goldson era originario de Kingston, Jamaica, y competía como corredor de atletismo masculino en la Universidad de Lincoln en Jefferson City. Tenía 23 años.

Por su parte, Jackson, también estudiante de último año y corredora de atletismo femenino en la Universidad de Lincoln. Era oriunda de Berbice, Guyana.



