“Le pago $80 millones de dólares”: dueño del Inter Miami reveló el sueldo de Messi

Aunque nadie dudaba de que Lionel Messi era el mejor pagado de la MLS, el propietario del Inter Miami, Jorge Mas, lo ratificó públicamente al revelar que el astro argentino percibe alrededor de $80 millones de dólares por temporada.

“La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros”, dijo Mas en una entrevista a Bloomberg esta semana.

“Le pago a Messi, vale cada centavo, pero son entre $70 y $80 millones al año. En todos los aspectos”, reveló.

El salario de Messi incluye derechos de participación y la compensación de los jugadores, explicó Mas. En 2025, Messi firmó un nuevo contrato con el Inter Miami que lo vincula por tres años al conjunto de Florida.

Se trata del primer detalle oficial que se conoce sobre el contrato de Messi. El empresario explicó que su estructura de estrellas como Luis Suárez, Messi o De Paul se sostiene gracias a los patrocinadores.

Los acuerdos comerciales representan el 55 % de los ingresos del Inter Miami, de acuerdo con el reporte Bloomberg.

Asimismo, mientras los derechos televisivos son el pilar de varias franquicias, estos solo suman el 2 % al presupuesto para el conjunto de ‘Las Garzas’.

Mas, que es propietario del Inter Miami junto a su hermano José y David Beckham, recomendó a otras franquicias que copien su modelo de negocios y utilicen a los patrocinadores como eje principal de ingresos.

“Aprovechen ese ecosistema para sus patrocinadores, sus patrocinadores actuales para sus equipos y para su valor”, sugirió.

“La gente no piensa así. Yo sí. Porque la valoración de mi equipo se basa en eso. El dinero de los medios no lo mueve”, aseguró.

La valoración del Inter Miami aumentó un 22 % en 2025, año en el que conquistaron la MLS por primera vez. La franquicia alcanzó los $1.450 millones, lo que la convierte en el más valioso de la MLS, según Sportico.

“He revolucionado el fútbol de las grandes ligas. Algunos critican, otros elogian. Yo dirijo el barco porque creo que necesitamos cambiar muchas cosas (…) No hay que temerle al cambio. Para prosperar y tener éxito, hay que hacer las cosas de forma diferente”, expresó.

Messi es el segundo futbolista mejor pagado del mundo, después de Cristiano Ronaldo, quien, según informes, tiene un contrato de más de $400 millones de dólares con el Al-Nassr FC de Arabia Saudita.



