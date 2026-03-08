Messi llegó a 899 goles en su carrera tras victoria del Inter Miami a DC United [VIDEO]

Luego de la semana movida del Inter Miami tras la visita a Donald Trump en la Casa Blanca, Messi vuelve a ser tendencia por su fútbol. El argentino consiguió el pasado sábado el gol 899 de su carrera en la victoria 1-2 del Inter Miami a DC United.

En el M&T Bank Stadium, por la tercera fecha de la MLS, al minuto 27, Messi aprovechó un pase entre líneas de Matteo Silvetti que lo dejó mano a mano con el guardameta rival Sean Johnson.

‘La Pulga’ maravilló con una definición de ‘crack’ y picó el balón por encima de la humanidad del portero con una de sus acostumbradas definiciones.

Silvetti. Messi. 2-0.



Pure class from Miami in Baltimore. 😍 pic.twitter.com/9IpJdGyPUi — Major League Soccer (@MLS) March 7, 2026

El tanto selló el 0-2 parcial luego de que Rodrigo de Paul anotara el primer gol del encuentro luego de una combinación entre Berterame y el venezolano Telasco Segovia.

Ambos armaron una gran jugada dentro del área para que Rodrigo de Paul definiera con un tiro potente colocado.

Berte ➡️ Telasquito ➡️ De Paul for the opener! VAMOSSSS 🗣️💥 pic.twitter.com/rS3gnSZwvP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

Al minuto 75, el DC United descontó en el marcador gracias a Tai Baribo, pero fue insuficiente ante un Inter Miami superior. Los dirigidos por Javier Mascherano llegan a seis puntos y se estacionan en la tercera posición de la Conferencia Este.

Por su parte, Messi sigue rompiendo récords y sí quedó a un tanto del gol 900 en su carrera. Esa cifra podría ser alcanzada el próximo miércoles cuando Inter Miami enfrente a Nashville en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los 899 goles de Messi durante sus dos décadas de trayectoria se distribuyen entre clubes y selección.

FC Barcelona: 672 goles

Selección Argentina: 115 goles

París Saint-Germain (PSG): 32 goles

Inter Miami: 79 goles

Messi se establece como el segundo máximo goleador en la era moderna. Solo por detrás de Cristiano Ronaldo. El portugués lidera el récord con 965 tantos en partidos oficiales. Por detrás, en tercer lugar está el polaco Robert Lewandowski con más de 690 anotaciones.



