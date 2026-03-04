Fans de Vancouver Whitecaps ganan indemnización de $330,000 dólares por la ausencia de Messi en un partido

Un grupo de aficionados de los Vancouver Whitecaps ganó una demanda colectiva contra la franquicia y la Major League Soccer (MLS). ¿La razón? La ausencia de Messi durante un partido en 2024.

El pasado lunes la Corte Suprema de British Columbia determinó que la MLS y Vancouver Whitecaps deberán pagar alrededor de $330,000 dólares como indemnización. Esto, luego de que el demandante principal, Ho Chun, alegara que hubo una “oferta engañosa”.

La justicia dio la razón a Chun y encontró que Vancouver Whitecaps se aprovechó de la expectativa de que jugadores como Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba jugarían en el BC Place de Canadá para incrementar el costo y vender entradas.

Además, el acuerdo obliga a los Whitecaps a advertir explícitamente a sus aficionados que las convocatorias y alineaciones están sujetas a cambios.

“El titular de la entrada reconoce que las plantillas de los equipos y las alineaciones de los jugadores están sujetas a cambios en cualquier momento antes o durante el Evento”, reza parte del acuerdo.

“Whitecaps FC no puede ofrecer, ni ofrece, ninguna declaración ni garantía derivada de, o relacionada con, la participación o el rendimiento de ningún jugador individual en el Evento”, añadieron.

En un comunicado difundido a la cadena ESPN, Vancouver Whitecaps confirmó el acuerdo de la demanda colectiva relacionada con el partido de la temporada regular de la MLS contra Inter Miami el pasado 25 de mayo de 2024.

In 2024, Vancouver Whitecaps & MLS heavily promoted a game v Inter Miami featuring Messi, Suarez and Busquets, hiking prices. Then the stars didn’t show. And now a class action lawsuit on behalf of fans has led to a $347k settlement



Story @TheAthleticFC https://t.co/jqg1TNAohT — Adam Crafton (@AdamCrafton_) March 3, 2026

El origen de la demanda gracias a Messi

El duelo había generado una enorme expectativa en Canadá. El aumento de la demanda de entradas incrementó su valor y más de 50.000 fans compraron boletos.

Sin embargo, días antes del partido, el director ejecutivo de los Whitecaps, Axel Schuster, confirmó que Messi, Suárez y Busquets no viajarían a Canadá, ya que el exentrenador Gerardo Martino decidió dar descanso a los jugadores.

La única medida compensatoria que ofrecieron los Whitecaps fue un 50 % de descuento en comidas y bebidas para todos los fans.

La ausencia de Messi genera pérdidas económicas

No es la primera vez que la ausencia de Messi genera este tipo de escenarios. En marzo de 2025, Houston Dynamo se vio obligado a regalar entradas a sus fans debido a la ausencia del astro argentino.

La ausencia de Messi se debió a una decisión técnica de Javier Mascherano, quien quiso darle descanso. Sin embargo, Houston Dynamo se encargó de darle promoción y difusión al partido con la presencia del argentino.

En febrero de este año, Inter Miami tuvo que posponer un partido de pretemporada en Puerto Rico debido a la ausencia de Messi por una lesión. Los boletos para el evento se agotaron en apenas 17 minutos. El mismo jugador tuvo que salir y aclararlo con un video en redes sociales.



Sigue leyendo:

· “¿Un autógrafo?”: el provocador gesto de Messi al Orlando City tras golazo de tiro libre

· Messi colérico tuvo que ser contenido por Luis Suárez para que no increpara al árbitro tras goleada de LAFC [VIDEO]

· Fin de la “cruzazuleada”: memes celebran la goleada a Vancouver Whitecaps en Concachampions