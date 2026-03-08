Muere un militar estadounidense herido por Irán y ascienden a siete las bajas de EE.UU.

Un militar estadounidense que había resultado gravemente herido durante uno de los primeros ataques iraníes en la guerra murió la noche del sábado en Arabia Saudí, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Con el fallecimiento, ya son siete los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. que han perdido la vida en el conflicto.

Según el comunicado del organismo militar, el soldado sufrió las heridas el pasado 1 de marzo durante un ataque contra tropas estadounidenses desplegadas en Arabia Saudí, en el marco de las ofensivas iniciales lanzadas por Irán en distintos puntos de Oriente Medio.

El militar permanecía en estado crítico desde entonces y falleció finalmente a causa de las lesiones. CENTCOM precisó que su identidad no será divulgada hasta que las autoridades notifiquen oficialmente a su familia.

“Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan”, indicó el comando en su comunicado.

Los otros seis soldados

La noticia se conoce apenas un día después de que los cuerpos de seis soldados estadounidenses muertos en Kuwait llegaran a Estados Unidos. Los militares fallecieron tras un ataque con dron atribuido a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Miami la ceremonia de recepción de los féretros durante el traslado digno de los cuerpos y rindió homenaje a los soldados caídos.

“Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera”, afirmó el mandatario.

Trump añadió que, aunque las bajas son inevitables en un conflicto armado, su administración intentará mantener el número de muertos estadounidenses lo más bajo posible.

“Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo”, declaró el presidente durante el acto.

El sábado, Trump también reiteró que no contempla desplegar tropas estadounidenses en combate terrestre salvo que exista una razón de peso.

Sin embargo, el portal Axios informó este domingo que Estados Unidos e Israel estarían evaluando la posibilidad de enviar fuerzas especiales a Irán con el objetivo de incautar sus reservas de uranio enriquecido.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Irán nombra al hijo de Jamenei, Mojtaba, como nuevo líder supremo

– Trump anticipa ataque “muy duro” contra Irán y lo califica como “el perdedor de Oriente Medio”

– Trump advierte que el próximo líder de Irán “no durará mucho” si no tiene su aprobación