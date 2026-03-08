Irán afirma que ya fue elegido su nuevo líder supremo tras muerte de Jamenei

La Asamblea de Expertos de Irán confirmó la elección del nuevo guía supremo que asumirá la conducción política y religiosa del país. La decisión surge tras el fallecimiento de Alí Jamenei el pasado 28 de febrero, ocurrido en un contexto de ataques militares por parte de Israel y Estados Unidos.

“Se ha determinado el candidato más adecuado, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos”, declaró Mohsen Heydari, miembro del organismo de selección que representa a la provincia de Juzestán, de acuerdo con la agencia de noticias iraní ISNA.

Entretanto, Ahmad Alamolhoda, integrante de la Asamblea de Expertos, detalló a través de la agencia de noticias iraní Mehr, que el voto para designar al nuevo líder tuvo lugar y fue elegido, y añadió que el anuncio oficial de su nombre será revelado más tarde.

Consenso en la Asamblea de Expertos

Varios representantes del cuerpo colegiado encargado de esta designación coincidieron en que el proceso de selección cumplió con los requisitos internos. En tal sentido, Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán ante la asamblea, declaró a la agencia Isna que “el candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos, ya fue designado”.

Mohamad Mehdi Mirbagheri, por su parte, reforzó esta información en un video difundido por la agencia Fars. Según sus declaraciones, el organismo adoptó una “opinión firme, que refleja la posición mayoritaria” para definir el relevo en el poder.

El rol del guía supremo y posibles candidatos

El cargo de guía supremo constituye la instancia de mayor jerarquía en la estructura de Irán, y posee la facultad de decisión final sobre todos los asuntos estatales. Alí Jamenei ocupaba esta posición desde el año 1989.

Tras el anuncio, diversas versiones señalan a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder, como uno de los nombres que figuran en las listas de posibles sucesores. Su perfil ha sido mencionado anteriormente en debates sobre la línea de sucesión del liderazgo iraní.

