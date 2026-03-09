EE.UU. amplía restricciones a créditos para pequeñas empresas y limita acceso a migrantes

La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) anunció este lunes la ampliación de las restricciones para acceder a sus programas de financiamiento, con una nueva política que limita los préstamos garantizados por la agencia a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que vivan en el país.

Kelly Loeffler, administradora de la SBA, indicó que la medida extiende una decisión adoptada el mes pasado que ya había excluido a empresas con propietarios extranjeros de los principales programas de crédito de la agencia, conocidos como 7(a) y 504.

“El mes pasado, dejamos claro que la SBA no permitiría a los extranjeros acceder a nuestros programas principales de préstamos para pequeñas empresas, y hoy ampliamos esa política para incluir todos los préstamos garantizados por la SBA”, declaró la funcionaria citada en un comunicado de prensa.

Con el nuevo aviso de política, la restricción también se aplicará a los programas de microcréditos y de fianzas para pequeñas empresas.

“Con nuestra autoridad crediticia limitada por el Congreso y ante una demanda récord de capital, el financiamiento de la SBA debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses que están creando empresas y generando empleos en el país”, señaló Loeffler.

Información en desarrollo…

