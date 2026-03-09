Presidente de LaLiga desmiente a Xavi Hernández sobre la vuelta frustrada de Messi al FC Barcelona

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, desmintió las declaraciones de Xavi Hernández sobre el frustrado regreso de Leo Messi al Barcelona en 2023.

El dirigente aseguró, en una entrevista en Estudio Estadio (TVE) emitida en la primera edición del Telediario, que la patronal no dio ningún tipo de autorización para esa operación y negó que existiera el visto bueno económico que el exentrenador azulgrana mencionó en una reciente entrevista en La Vanguardia. El presidente de LaLiga insistió: “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK” para la operación.

Javier Tebas desmiente la versión de Xavi Hernández sobre vuelta de Messi al Barça. Lo ha hecho durante una entrevista que se emitirá este lunes en Teledeporte.



🗣️ “Eso no es verdad”.



‼️ ‘Estudio Estadio. El debate’. Nuevo horario: lunes, a las 22:45h. pic.twitter.com/3WGCPEip7d — Teledeporte (@teledeporte) March 9, 2026

La respuesta llega después de que Xavi afirmara que el regreso del argentino estaba prácticamente cerrado durante su etapa en el banquillo. Según explicó, tras el Mundial de 2022 contactó con Messi y ambos hablaron durante varios meses sobre su vuelta al club.

Posible vuelta de Messi en 2023

El técnico aseguró que el jugador tenía ilusión por regresar y que las conversaciones se prolongaron hasta marzo de 2023.

En ese relato, el exentrenador sostuvo que incluso existía “luz verde de LaLiga” mientras el club negociaba el contrato con Jorge Messi, padre y representante del futbolista.

Sin embargo, señaló directamente al entonces presidente azulgrana, Joan Laporta, como la persona que frenó la operación cuando ya estaba avanzada.

Ante esa versión, Tebas salió al paso para desmentirla de forma tajante y negar que la patronal hubiera aprobado el fichaje.

Muchas versiones

El debate sobre lo que realmente ocurrió con el posible regreso de Messi tras el Mundial de Qatar sigue abierto y con diferentes versiones sobre la mesa.

Mientras Xavi defendió que el regreso era una posibilidad real que finalmente no se concretó por decisión de Joan Laporta, quien quiso evitar una “guerra de poder”, desde LaLiga se insiste en que “nunca existió una aprobación formal para que la operación pudiera llevarse a cabo”, en palabras de Javier Tebas a TVE.

Xavi, en La Vanguardia:



"Messi estaba fichado después de ganar el Mundial. Teniamos luz verde de LaLiga. Él quería volver, pero Laporta echó para atrás su fichaje. Laporta me dijo que si venía Messi le iba a hacer la guerra y que no podía permitirlo". pic.twitter.com/xPU6I4ku0p — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 9, 2026

Las palabras de Tebas pusieron el foco en la compleja situación económica que atravesaba el FC Barcelona “a nivel de ‘fair play'” en aquel momento. “El club llevaba meses tratando de ajustar su masa salarial para cumplir con las exigencias del control económico de LaLiga”.

