Escándalo en el FC Barcelona: Xavi ventila boicot que evitó retorno de Messi en 2023

Un FC acostumbrado a los escándalos mediáticos en los últimos años ha sumado uno nuevo. El pasado domingo, la leyenda Xavi Hernández acusó directamente al presidente Joan Laporta de boicotear el retorno de Messi desde el París Saint-Germain (PSG).

En una entrevista con La Vanguardia que ha revolucionado el mundo del fútbol, Xavi reveló que la vuelta de Messi al FC Barcelona era un hecho tras haber ganado el Mundial de Qatar 2022, pero una maniobra de Laporta echó atrás el fichaje.

“Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo: “Bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”, confesó.

¿Por qué evitaron que Messi volviera al FC Barcelona?

El exentrenador del Barça detalló que el presidente Laporta entabló una negociación con Jorge Messi, padre del astro argentino. En medio de los enormes problemas económicos del club catalán, LaLiga había aprobado la operación.

“Mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, explicó.

Las denuncias de Xavi contra el FC Barcelona

Xavi aseguró que el presidente Joan Laporta no fue transparente al prescindir de él como entrenador. Según su versión, la decisión estuvo condicionada por una persona con más poder real que el propio presidente y que responde al nombre de Alejandro Echevarría.

El técnico denunció que desde dentro del club se impulsó una campaña mediática para desgastarlo y preparar su salida. Lo más grave, según él, fue que Echevarría habría hablado directamente con jugadores para decirles que Xavi quería prescindir de ellos.

Asimismo, el exjugador sostiene que esas conversaciones internas rompieron la confianza con parte del plantel y generaron un clima tóxico que afectó su autoridad como entrenador.

También apuntó a la salida de Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan Cruyff. Según Xavi, se marchó por menosprecio y falta de respeto desde la cúpula.

La respuesta de Joan Laporta

En una especie de réplica, Joan Laporta ofreció una respuesta con un toque de doble sentido y comparando la gestión de Xavi con la de Hansi Flick.

“Cuando veo estas declaraciones, pienso en Hansi Flick”. Con esa frase, Laporta buscó desplazar el foco hacia el presente del equipo y reforzar la idea de que el rendimiento actual desmiente las críticas del exentrenador.

“Entiendo que Xavi esté dolido, porque con los mismos jugadores que Xavi tenía y perdía. Flick gana”, dijo.



