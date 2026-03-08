El futbolista más fuerte del mundo tiene prohibido levantar pesas: la sorprendente razón

En el fútbol profesional, el gimnasio suele ser una parte esencial del entrenamiento. Los jugadores pasan horas levantando pesas para ganar fuerza, resistencia y potencia física. Sin embargo, en el caso de Adama Traoré, uno de los futbolistas más musculosos del mundo, la situación es completamente diferente: su entrenador decidió prohibirle levantar pesas.

Adama Traoré es un futbolista español que actualmente juega como extremo en el West Ham United de la Premier League inglesa. A sus 30 años, se unió a los “Hammers” en enero de 2026, reencontrándose con el técnico Nuno Espírito Santo.

Fue justamente él quien resolvió alejarlo de las pesas. Según el cuerpo técnico, Traoré ya posee una musculatura muy por encima del promedio de los futbolistas, por lo que seguir aumentando masa muscular podría terminar afectando su rendimiento en el campo.

Adama Traoré (izquierda), disputa el balón con Marc Cucurella, durante el partido de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Fulham en el estadio Stamford Bridge de Londres, el sábado 30 de agosto de 2025. Crédito: Ian Walton | AP

El jugador ya es conocido por su físico extraordinariamente fuerte y por su capacidad para superar defensores gracias a su potencia y velocidad. Más músculos podrían afectar ese combo perfecto.

Un físico único en el fútbol

Adama Traoré, nacido en España y formado en la cantera del FC Barcelona, se hizo famoso en el fútbol europeo por una combinación poco común de cualidades físicas.

Su cuerpo recuerda más al de un atleta de fuerza o a un velocista que al de un futbolista tradicional. Esa musculatura lo ha convertido en uno de los jugadores más difíciles de detener en carreras largas y duelos físicos.

A lo largo de su carrera en la Premier League, donde el contacto físico es intenso, su potencia y velocidad han sido una de sus mayores ventajas.

La razón por la que le prohibieron levantar pesas

La decisión de limitar el trabajo con pesas no tiene que ver con una lesión ni con una sanción disciplinaria. El objetivo es mantener el equilibrio entre fuerza y velocidad. Los entrenadores consideran que si Traoré aumenta aún más su masa muscular podría perder parte de su agilidad o de su explosividad, dos cualidades fundamentales para su posición como extremo.

Adama Traoré, cuando jugaba en el FC Barcelona. Crédito: Alex Livesey | Getty Images

En lugar de sesiones intensas de gimnasio, su programa de entrenamiento se enfoca más en trabajo funcional, ejercicios de movilidad, prevención de lesiones y entrenamiento de velocidad.

Este tipo de preparación busca mantener su potencia natural sin añadir peso innecesario.

Genética y entrenamiento diferente

El propio Traoré ha explicado en entrevistas que gran parte de su físico se debe a su genética, más que a largas rutinas de musculación. De hecho, el jugador ha señalado que rara vez entrena con pesas pesadas y que su preparación física se basa principalmente en ejercicios funcionales y trabajo específico para el fútbol.

Esto lo convierte en un caso poco común en el deporte profesional, donde la mayoría de los futbolistas dependen del gimnasio para mejorar su fuerza.

Un caso único en el fútbol moderno

El caso de Adama Traoré demuestra que en el deporte de alto rendimiento no existe una fórmula única de entrenamiento. Mientras muchos jugadores necesitan aumentar masa muscular para competir al máximo nivel, el extremo español representa la situación contraria: su físico natural ya es tan potente que el objetivo de sus entrenadores es evitar que gane más músculo.

Para su equipo, lo importante es mantener las cualidades que lo hacen diferente: velocidad, potencia y explosividad, tres características que lo han convertido en uno de los futbolistas más físicos del fútbol europeo.

