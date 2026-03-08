Lamine Yamal supera récord de Messi y Cristiano tras alcanzar sus 50 goles como profesional

Lamine Yamal sigue rompiendo estadísticas tras la victoria 1-0 del Barcelona ante el Athletic Club, donde su gol no solo valió tres puntos de oro, sino que marcó otro hito histórico en su corta pero explosiva carrera.

Con ese tanto, el joven delantero alcanzó los 19 goles en la presente temporada, superando su marca anterior de 18 y, lo más impactante, llegó a la cifra de 50 goles como profesional antes de cumplir los 19 años.

Para ponerlo en perspectiva, es un registro que ni Lionel Messi logró hasta los 20 años, ni Cristiano Ronaldo hasta los 21, lo que coloca al internacional español en una dimensión estadística nunca antes vista en la élite europea.

La eficiencia de Lamine este curso es espectacular, necesitando apenas 36 partidos para batir su récord personal, una cifra muy inferior a los 55 encuentros que disputó la campaña pasada.

Pero no se trata solo de empujar la pelota; el extremo suma también 14 asistencias, consolidándose como el máximo artillero del club por encima de nombres de peso como Robert Lewandowski o Ferran Torres.

