Qué cantidad de dinero en promedio tiene una persona en EE.UU. a los 65 años

Cumplir 65 años suele representar un momento clave en la vida financiera de muchas personas en Estados Unidos. A esa edad, muchos comienzan a pensar seriamente en la jubilación, se vuelven elegibles para Medicare y evalúan cuánto han logrado ahorrar después de décadas de trabajo e inversión.

El patrimonio promedio a los 65 años

De acuerdo con la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal (Survey of Consumer Finances), los hogares encabezados por personas entre 65 y 74 años tienen un patrimonio promedio cercano a $1.8 millones.

Sin embargo, esta cifra puede resultar engañosa. El patrimonio mediano –que representa el punto en el que la mitad de los hogares tiene más y la otra mitad tiene menos– es considerablemente menor.

Según la misma encuesta, el patrimonio mediano para este grupo de edad es de aproximadamente $410,000.

Por qué el promedio puede dar una impresión equivocada

La diferencia entre el promedio y la mediana se debe a que una pequeña cantidad de hogares con patrimonios muy elevados eleva el promedio general.

Por esta razón, muchos analistas consideran que la mediana ofrece una imagen más realista de la situación financiera de los estadounidenses que se acercan a la jubilación.

El dato de $410,000 indica que cerca de la mitad de los hogares en este grupo de edad tiene un patrimonio total inferior a esa cifra.

Qué se incluye al calcular el patrimonio

El patrimonio neto no se limita al dinero que una persona tiene ahorrado para la jubilación.

Generalmente incluye varios tipos de activos, entre ellos:

–Cuentas de retiro como 401(k), IRA o pensiones que puedan convertirse en una suma global

–Valor acumulado en la vivienda (equidad de la casa)

–Cuentas de inversión y ahorro

–Participaciones en negocios

–Vehículos y otros bienes de valor

Para calcular el patrimonio neto también se restan las deudas, como hipotecas, saldos de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles u otras obligaciones financieras.

La vivienda suele representar gran parte del patrimonio

En muchos hogares estadounidenses cercanos a la jubilación, una parte significativa del patrimonio se encuentra en el valor acumulado de la vivienda.

Aunque esto puede representar una fuente importante de riqueza, también significa que no todos los activos están disponibles en efectivo para cubrir gastos diarios durante la jubilación.

La realidad financiera varía mucho entre hogares

Los expertos señalan que la situación financiera a los 65 años puede variar ampliamente dependiendo de factores como el historial de ingresos, el tipo de empleo, el estado civil, la salud y las decisiones de ahorro e inversión tomadas a lo largo de la vida.

Por ello, aunque algunos hogares cuentan con patrimonios cercanos o superiores al millón de dólares, muchos otros llegan a la jubilación con recursos mucho más limitados.

